La signalétique pour les Jeux olympiques dans les gares franciliennes dévoilée

Les premiers panneaux de signalétique indiquant la direction pour se rendre sur les sites de compétitions des Jeux olympiques dans les gares franciliennes ont été dévoilés mercredi matin, à la gare Rosa Parks, dans le nord de Paris. Pour le moment, ces panneaux roses, la couleur de l'identité visuelle des JO de Paris, ne sont installés que dans cette gare. Mais d'ici la compétition, qui s'ouvrira le 26 juillet, les 34 gares olympiques d'Ile-de-France seront équipées de 3.500 panneaux dont la pose aura coûté 10 millions d'euros, financée aux deux tiers par Ile-de-France Mobilités (IDFM).

10.000 personnes seront déployées dans les gares

La signalétique de Rosa Parks indique notamment quelle sortie emprunter pour se rendre à l'Arena de la porte de La Chapelle où se dérouleront les compétitions de badminton et de gymnastique rythmique pendant les Jeux, ainsi que de para-badminton et para-powerlifting (haltérophilie handisport) pendant les paralympiques. Elle donne également la direction du parc de La Villette et des navettes pour les personnes à mobilité réduite pour se rendre sur les sites de compétition, qui seront déployées dans cinq gares parisiennes, dont celle de Rosa Parks.

"Il y a tout un travail qui a été fait sur comment on va prendre par la main des voyageurs pour les emmener à destination. Il s'agit aussi de mettre en valeur nos sites patrimoniaux", a déclaré à la presse la présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse. Pendant les Jeux, "nous aurons un tiers de Franciliens, à qui il va parfois falloir expliquer que leur trajet habituel n'est plus le bon, un petit tiers de Français (hors Ile-de-France) et 36-38% d'étrangers. D'abord des Britanniques, ensuite des Américains, puis des Européens non anglophones", a détaillé celle qui préside aussi l'autorité des transports Ile-de-France Mobilités (IDFM).

Les indications sur les panneaux ont donc été traduites en anglais et en espagnol car "les langues européennes ont été privilégiées", a indiqué Valérie Pécresse. En plus de cette signalétique dédiée, 10.000 personnes seront déployées dans les gares pour orienter les spectateurs, a assuré Marlène Dolveck, la PDG de Gares et Connexions, la filiale de la SNCF qui s'occupe des gares.