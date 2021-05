La Sécurité civile risque de manquer d'hélicoptères pour la saison d'été

La Sécurité civile risque de manquer d'hélicoptères pour les secours d'urgence cet été, a estimé lundi l'un des principaux syndicats de pilotes de l'aviation civile, la direction assurant de son côté que la saison pourra se dérouler normalement. Les hélicoptères jaune et rouge de la Sécurité civile, connus sous le nom de "Dragon", accompagnent notamment les pompiers, le Samu, la police ou la gendarmerie, dans leurs missions de sauvetage des personnes en danger, par exemple par hélitreuillage. Ils peuvent également intervenir dans le cadre de la lutte contre les feux de forêt.

"23 ou 24 hélicoptères en état de marche"

"Si rien n'est fait d'ici à cet été, nous ne pourrons pas secourir des gens comme nous sommes censés le faire, faute de suffisamment d'hélicoptères disponibles. C'est un cri d'alarme que nous lançons à la population", a déclaré à l'AFP Fabrice Chrétien, pilote d'hélicoptère au sein de la Sécurité civile et délégué du Syndicat national du personnel navigant de l'aéronautique civile (SNPNAC). "Aujourd'hui", dit-il, "la sécurité civile ne dispose plus que de 23 ou 24 hélicoptères en état de marche, contre une trentaine normalement, pour aller chercher des victimes sur tous les terrain et dans toutes les circonstances" (personne en danger, incendies et autres catastrophes naturelles), a-t-il expliqué.

Interrogée par l'AFP, la direction de la Sécurité civile a assuré que ses hélicoptères seraient "en mesure d'effectuer leurs missions cet été comme les autres années". "La flotte comporte 34 hélicoptères, mais avec un turn-over permanent en maintenance qui peut atteindre la dizaine à certains moments car ils doivent être révisés régulièrement. C'est une flotte suivie de très près, parfois vieillissante mais dont nous anticipons le remplacement: deux nouveaux hélicoptères seront ainsi livrés à la fin de cette année", a expliqué à l'AFP son porte-parole, le commandant Alexandre Jouassard.

Un mouvement de grève envisagé

Pour Fabrice Chrétien, en revanche, "la situation est archi-tendue". "Le nombre d'appareils mobilisables rapidement se réduit au fil des missions", a-t-il ajouté, en n'excluant pas un mouvement de grève si ces revendications n'étaient pas entendues. Le SNPNAC demande notamment à son ministère de tutelle, l'Intérieur, de louer rapidement au moins deux hélicoptères pour renforcer la flotte en vue de la saison d'été, de garantir son renouvellement en programmant l'achat de nouveaux appareils, et de changer le contrat de maintenance récemment passé avec une société privée qui, selon lui, "n'a pas les pièces nécessaires ou alors pas dans des délais raisonnables" pour réparer ou rénover les appareils.

Selon Alexandre Jouassard, le SNPNAC devrait être reçu "par le ministre de l'Intérieur ou son cabinet" dans les deux prochaines semaines pour évoquer ces questions.

Les hélicoptère de la Sécurité civile, répartis sur 23 bases, ont effectué en 2020 près de 19.000 missions, dont les trois quarts de secours.