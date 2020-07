La recette des pêches poêlées, gourmandes et juteuses pour l'été

Bien juteuse, au goût bien sucré et doux comme du velours, la pêche est un fruit très ancien qu'il convient de réinviter à nos tables une fois les beaux jours revenus. Il existe quatre grandes familles de pêches : les blanches, qui sont les plus délicates, juteuses et parfumées ; les jaunes, les plus robustes, avec un goût moins subtil ; les pêches plates, qui sont rustiques et peu juteuses et délicatement parfumées ; les pêches de vigne, une variété tardive qui apparaît en fin d’été, très sucrée et très aromatique.

Pour choisir une pêche : sentez-la. Il faut qu'elle dégage un bon parfum, mais aussi qu’elle soit un peu souple sous les doigts. Elle ne se conserva pas au réfrigérateur, sinon elle n’a plus de goût et devient farineuse.

Ingrédients 4 pêches

20 g de sucre

10 g de beurre

10 feuilles de verveine (ou lavande/romarin) Pour la crème 12,5 cl de crème liquide

1 gousse de vanille

25 g de sucre

1 oeuf

1 cuillère à café d'extrait de vanille liquide Pour la brioche 4 tranches de brioche

10 g de beurre

La recette des pêches poêlées

1. On commence par couper les pêches en 8.

2. On les fait revenir dans un peu de beurre dans une poêle, avec quelques feuilles de verveine pour apporter de la fraîcheur. Des bulles se forment à la surface, c’est un sirop de sucre avec le sucre naturel du fruit. On a les parfums de la pêche qui se dégagent.

3. On va aider la caramélisation en rajoutant un peu de sucre.

4. Dès que le caramel prend de la couleur, on baisse le feu.

5. On sert ces pêches avec une brioche perdue, imbibée dans une crème sucrée et vanillée, mélangée avec un oeuf et dorée dans du beurre.

6. On rajoute quelques feuilles de verveine par dessus.

Si vous ne voulez pas cuisiner

Si on ne veut pas s'embêter à cuisiner, on peut se rendre à Tourrettes, dans l'arrière-pays varois. Si vous avez de la chance d’être en vacances là-bas, découvrez le magnifique Domaine de Terre Blanche. Dans le restaurant "Le Gaudina", le chef pâtissier Gaëtan Fiard réalise une jolie poêlée de pêche au miel et au thym frais, qu’il insère dans un biscuit roulé garni d’une crème à la vanille. C'est un dessert très frais et vraiment gourmand.