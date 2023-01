La recette des jiaozi

Pour fêter dignement la nouvelle année lunaire qui arrive, celle du Lapin d'Eau, les cuisiniers de la Table des bons vivants vous proposent cette recette de jiaozi, ces ravioles fourrées à la viande et aux légumes. Elles apportent prospérité et richesse, en plus de vous régaler !

Pour la pâte :

- 300 g de farine

- 15 cl d'eau

- Sel

Pour la farce :

- 250 g de porc haché

- 2 branches de cébette

- 3 feuilles de chou chinois

- 7 tranches fines de gingembre de 1 mm d'épaisseur

- Une cuillère à soupe et demie de sauce de soja claire

- Une cuillère à soupe d'huile de sésame

- Une cuillère à soupe de sauce huître

- Une demie cuillère à café de poudre 5 épices - Sel, poivre

Pour la sauce :

- 6 cuillères à soupe de sauce de soja claire

- Une cuillère à soupe de vinaigre noir

- 3 tranches de gingembre coupées en juliennes

Il suffit de cliquer ici pour recevoir de bonnes recettes et des astuces de cuisine des Bons vivants toutes les semaines

Préparer la pâte : dans un saladier mettre la farine et une pincée de sel, incorporer l'eau puis pétrir 5 minutes, former une boule, couvrir d'un film transparent, laisser reposer 30 minutes. Ciseler la cébette, couper le chou chinois en petits cubes et le gingembre en brunoise.

Préparer la farce : dans un saladier, mettre le porc haché, la cébette, le chou chinois, le gingembre, saler et poivrer, ajouter la sauce soja, la sauce huître et l'huile de sésame, bien mélanger et réserver. Après les 30 minutes de repos, pétrir de nouveau la pâte 2 minutes pour la lisser. Fleurer la surface de travail, former 2 boudins avec la pâte, uniformiser pour un diamètre d'un centimètre et demi puis découper des portions d'un centimètre et demi. Les aplatir légèrement avec la paume de la main et à l'aide d'un rouleau, former des disques de 10 cm de diamètre et d'une épaisseur d'un millimètre et demi.

Pour la confection : déposer une cuillère à café de farce au centre de la pâte, replier en 2 pour obtenir une demie lune, sceller les bords en les pressant à l'aide de vos pouces et de vos 'index.

Pour une cuisson à l'eau : porter une casserole d'eau à ébullition, déposer les jiaozi, s'assurer qu'ils ne collent pas entre eux, reporter à ébullition, attendre 30 secondes, rajouter un demi verre d'eau. Recommencer la procédure encore 2 fois et on pourra les retirer. 7- Préparer la sauce en mélangeant la sauce soja, le vinaigre noir et le gingembre.