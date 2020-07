La recette de la ganache framboise-chocolat, simple et savoureuse

L'été est en plein cœur de la saison de la framboise, qui s'étale d'avril à novembre. Mais comme il n'est pas toujours facile de choisir une barquette sur le marché, voici quelques astuces : il faut qu'elles soient charnues, pas trop abîmées. Et il faut également regarder le fond de la barquette. S'il y a du liquide, cela signifie que les fruits ne sont pas si frais.

Enfin, veillez à la stocker à température ambiante pour qu'elle conserve toutes ses saveurs et à manger les framboises sous deux ou trois jours maximum. Comment cuisinier ce fruit ? Europe 1 vous propose une recette simple : celle de la ganache framboise-chocolat.

Ingrédients 500 g de framboises 50 g de sucre 200 g de chocolat noir 100 g de crème fraîche 35% de matière grasse minimum

La recette de la ganache framboise-chocolat

1. On commence par laver les framboises sous un léger filet d’eau. Attention, pas à grande eau, sinon elles vont se gorger d’eau et avoir moins de goût. Si elles sont trop acides, on les mélange à un peu de sucre.

2. On mixe jusqu'à obtenir un mélange bien homogène. Vous allez encore avoir les grains de framboise qui vont chatouiller votre palais, mais si ça vous dérange : passez cette purée dans un tamis. Et d’ailleurs s’il vous en reste, n’hésitez pas à vous en mettre de côté, dans un yaourt, c’est un délice ! Il vous faut autant de purée que de chocolat.

3. On détaille le chocolat en carré. Il faut qu’il soit très riche en cacao.

4. On ajoute notre purée de framboise.

5. On fait bouillir la crème fraîche bien grasse (35% de matière grasse), avant de la renverser sur le chocolat.

6. On attend que le chocolat soit fondu et on mélange ensuite avec une spatule. Tout doucement en partant du centre. Attention à ne pas mélanger énergiquement pour ne pas faire entrer trop d'air. La ganache va prendre de la texture et devenir bien brillante.

7. On laisse prendre au frais une nuit.

8. Et le lendemain, vous pouvez garnir un fond de tarte avec votre préparation et ajouter quelques framboises fraîches par-dessus.

Si vous ne voulez pas cuisiner

Si on ne veut pas s'embêter à cuisiner, on peut déguster un dessert framboise-chocolat au restaurant "Au clair de la Plume" à Grignan, dans la Drôme. Le pâtissier Cédric Perret réalise un très beau dessert autour de la framboise. Il monte une ganache chocolat blond et framboise, avec du cassis, du vinaigre balsamique et du céleri pour l’équilibre. Le tout assorti d'une tuile pâtissière à la framboise, et bien sûr des framboises fraîches. Une composition très intéressante !