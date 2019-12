LA QUESTION SEXO - Peut-on se montrer nu devant ses enfants ?

EUROPE 1 VOUS ACCOMPAGNE

Apercevoir un sein par l'entrebâillement d'une porte, des fesses dans le miroir de la salle de bain. Quasiment tous les enfants ont, un jour ou l'autre, été confrontés à la nudité de leurs parents. Mais les parents peuvent-ils sciemment exposer leur corps à leur progéniture ? Pour la sexologue et psychanalyste Catherine Blanc, rien n'est interdit mais il faut respecter le développement des plus jeunes.

La question de Marina

"Avec mon mari, nous avons pris l'habitude de ne pas fermer la porte lorsqu'on s'habille dans notre salle de bain ou notre chambre. Nous n'avons aucun tabou concernant la nudité devant nos enfants. Mais ils font souvent 'beurk' en voyant leur père. Faut-il se cacher ?"

La réponse de Catherine Blanc

"Il faut réfléchir à la question de la nudité selon le temps de l'enfant et le contexte. Mais être tranquille dans sa nudité est plutôt une bonne chose, cela encombre déjà moins notre sexualité. Ce n'est pas nécessairement de l'exhibitionnisme. En l'occurrence, ils sont dans une salle de bain, c'est assez logique de pouvoir être nu là, ou de s'habiller et se déshabiller dans sa chambre.

On pourrait aussi se dire que si les enfants sont exposés c'est qu'ils viennent en ces lieux, c'est-à-dire qu'ils viennent voir sans toujours l'assumer. La question est plutôt d'aider l'enfant à respecter l'intimité du parent. Non parce qu'il y aurait quelque chose de malsain à voir, mais pour que l'enfant n'ait pas à s'approprier ces images et fantasmer des images qui pourraient l'encombrer. À partir de 6 ou 7 ans, l'enfant entre dans une période où il va refouler le sexuel alors qu'il est plein de ces images. Il va donc être dérangé par la proximité de sa nudité avec la nudité parentale.

Et c'est là qu'il faut être vigilant : à partir du moment où l'enfant se cache lui-même, on ne lui expose pas notre propre nudité. Lorsqu'un garçon de 6 ou 7 ans voit son père nu, il va évidemment se comparer. S'il entretient une relation de qualité avec son père, cela peut être un encouragement à devenir grand plus tard. Mais si la relation est une relation de domination, la perception de la nudité du parent peut devenir une tyrannie, en tout cas une autorité supplémentaire. Il vaut mieux laisser l'enfant grandir tranquillement sans lui donner des modèles pour qu'il prenne tout le loisir de son élan personnel.

Il faut faire attention de ne pas être égoïste, sans tenir compte du confort et de la préoccupation de l'enfant. Sinon, l'enfant va avoir le sentiment d'avoir participé à quelque chose, ou de ne pas être à la hauteur. Et il va se construire sur cette base-là. Cela fait des sexualités encombrées, coupables, qui se refoulent à l'âge adulte."