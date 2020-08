LA QUESTION SEXO - Nous sommes tous les deux "actifs", comment surmonter ce problème ?

Y a-t-il des préférences sexuelles qui empêchent une relation de se construire ? C'est ce qui semble arriver à Benjamin, qui vient de faire la rencontre d'un jeune homme, actif comme lui. Mais pour Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste, si cela semble être un obstacle, c'est avant tout parce que la relation est jeune. Ce mercredi dans "Sans Rendez-vous", elle explique que si une véritable relation se noue entre les deux, un chemin va se construire.

La question de Benjamin

J'ai rencontré un garçon il y a quelques jours. Il y a un super feeling et nous avons évoqué nos préférences sexuelles. Mais problème : nous sommes tous les deux actifs. Comment surmonter cet obstacle ?

La réponse de Catherine Blanc

En règle générale, quand des hétérosexuels parlent d'homosexualité, ils disent "qui fait l'homme" et qui "fait la femme". C'est d'ailleurs une drôle de chose, puisque c'est vouloir ramener la sexualité à l'hétérosexualité. Les homosexuels vont donc dire "passif" ou "actif", ce qui serait évidemment une injure incroyable dans le cas d'un couple hétérosexuel, puisqu'une femme est active lors d'un rapport de nombreuses façons. On devrait donc plutôt dire "pénétrant" et "pénétré".

Il y a-t-il toujours un actif et un passif dans un couple homosexuel ?

Je pense qu'il y a des actions de part et d'autre. C'est comme un baiser : les langues se mêlent, mais est-ce qu'on décide laquelle entre dans la bouche de l'autre ? Ici, le sujet est que deux hommes se rencontrent et ont envie de pénétrer l'autre. On peut se dire qu'il n'y a donc pas de terrain d'entente possible, mais en général les gens s'accordent. Lors d'une rencontre, on sent bien les possibilités que l'on a, parce qu'on est tous potentiellement dans une position de pénétration ou d'accueil.

Et c'est la même chose quand on parle : on peut être bavard et très à l'écoute. On n'est pas cantonné à un seul rôle.

Peut-on intervertir les rôles ?

L'acte sexuel ne se limite pas à la pénétration : caresses et préliminaires sont déjà un acte sexuel. Si deux personnes se plaisent, elles vont jouer ensemble à échanger les rôles jusqu'à la limite de leurs possibilités. Et si à un moment il y a impossibilité à accepter d'être accueillant, la relation en reste là.

C'est une relation neuve, peut-être qu'avec les sentiments ils auront envie d'alterner non ?

De toute façon si ce couple se fait couple, c'est qu'il y a une base d'adéquation avec une ouverture de part et d'autre et un chemin possible entre les deux.