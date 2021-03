LA QUESTION SEXO - Mon fils de 11 ans me pose des questions sur le baiser, que dois-je lui répondre ?

>> C'est une étape redoutée par de nombreux parents : les questions (parfois) gênantes des enfants sur la sexualité. Brigitte, une mère d'un fils de 11 ans qui l'assaille de questions sur le baiser, est exactement dans cette situation, et se demande quoi répondre. Dans "Sans Rendez-vous", la sexologue et psychanalyste Catherine Blanc lui conseille de ne pas laisser l'enfant face au silence, mais de ne pas trop lui en dire non plus. Son astuce : poser des questions à l'enfant pour le faire réfléchir.

La question de Brigitte

Mon fils de 11 ans, en sixième, m'interroge beaucoup en ce moment sur mes propres expériences à son âge. Il veut notamment tout savoir de mon tout premier baiser. Il me pose des questions très techniques, du genre "comment roule-t-on une pelle ?" etc. Je ne sais pas comment lui expliquer et je recherche des conseils.

La réponse de Catherine Blanc

C'est tout à fait normal de poser ce genre de questions à cet âge. En parler avec sa mère est d'ailleurs la marque d'une grande confiance. Mais au lieu de se demander ce qu'il faut répondre, s'il faut rentrer dans les détails ou pas, la première des choses à faire est de retourner la question à l'enfant. Il faut l'interroger sur ce qu'il pense, ce dont il a envie, etc. Ensuite, on explique que chaque expérience étant unique, il ne doit pas s'inscrire dans l'expérience parentale.

Ensuite, comme c'est un garçon, Brigitte peut renvoyer son fils vers son père, afin qu'il ait également le son de cloche d'un homme.

Est-on obligé de répondre ?

Oui, il ne faut pas laisser l'enfant face au silence, d'autant qu'il est de toute façon dérangé par le questionnement. Mais on ne fait pas tout le chemin pour lui. D'ailleurs, il faut se laisser guider par l'enfant pour ne pas lui raconter des choses bien au-delà de sa question initiale.

Faut-il lui expliquer qu'un baiser est déjà un premier pas vers la sexualité ?

Absolument. C'est d'ailleurs une très belle étape, parce qu'elle permet de comprendre et de préparer notre compétence future. Le baiser est vraiment un moment où l'on est dans l'invitation à venir dans la pénétration. On apprend à pénétrer le corps de l'autre mais également à le recevoir. On est fixé sur ce qu'il se passe dans sa bouche, et sur le plaisir de jouer avec la langue de l'autre.

Il faut également rappeler qu'un baiser est formidable, à la condition de ne pas brusquer l'autre et d'être dans le bon timing. Dès lors, les langues jouent l'une avec l'autre assez naturellement.