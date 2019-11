LA QUESTION SEXO - Mon compagnon me dit que je suis nymphomane, que dois-je faire ?

EUROPE 1 VOUS ACCOMPAGNE

Avoir une libido très développée, est-ce le signe d'une pathologie ? C'est la question que se pose une auditrice qui pense peut-être être nymphomane. Catherine Blanc, sexologue, lui répond en expliquant que la nymphomanie n'est pas à confondre avec un désir important pour son partenaire.

La question de Sylvie

"Mon compagnon dit que je suis nymphomane sous prétexte que j'ai une bonne libido. C'est vrai que j'aime faire l'amour et que je le sollicite beaucoup. Mais pas non plus tous les jours. C'est un sujet de conflit entre nous, chacun épinglant l'autre. Qu'en pensez-vous ?"

La réponse de Catherine Blanc

"Dans l'esprit masculin, une nymphomane est une femme qui a un désir débordant et qui est presque étiquetée comme la prostituée qui a besoin d'un tas d'hommes pour assouvir ses désirs. Ce n'est évidemment pas du tout le cas de la prostituée. La nymphomane, ce que n'est manifestement pas Sylvie, est une femme qui est en difficulté quant à son identité féminine et qui a besoin de se chercher dans son désir et le retour de l'autre. C'est une souffrance narcissique. Ce n'est pas l'état d'un grand désir. C'est un grand besoin et une grande anxiété.

Généralement, quand les hommes disent :'Ma femme est complètement nympho', c'est plutôt pour se targuer d'avoir une femme qui aime le sexe. Certainement que le compagnon de Sylvie est en difficulté de désir. Il est épinglé d'autant plus qu'elle en a. Si elle ressent du désir, si elle le manifeste, si elle en a encore envie, il n'a pas le temps d'être à l'origine du désir qu'elle a déjà énoncé. C'est sûr que de nombreux hommes ne sont pas très à l'aise avec cette idée-là. Habituellement, ce sont eux qui proposent et la femme qui dispose. Ils râlent le cas échéant si elle refuse.

Les couples ont souvent besoin de s'épingler sur quelque chose pour témoigner de leurs propres difficultés. Dès lors que l'on est en train de s'épingler sur le trop ou le pas assez, c'est que l'on est en difficulté avec soi et donc en difficulté dans la relation à l'autre. La sexualité devient la panacée pour se faire des reproches.

C'est toute la difficulté du couple. Évidemment, l'un est tout d'un coup en émoi et cela peut être stimulant pour l'autre qui le rejoint. Mais il peut être aussi tout en émoi, tout seul. Il peut alors avoir affaire à quelqu'un qui est préoccupé par les enfants ou le travail, par une problématique familiale ou autre. À ce moment-là, on se loupe mais ce n'est grave. Dans la vie, c'est difficile d'avoir envie en même temps. L'amour idéal, c'est de croire que l'on pense en même temps, en désirant en même temps les mêmes choses. C'est une illusion parce qu'en fait, on voudrait retrouver l'état de fusion que l'on avait dans le ventre maternel où tout se passait de concert. Mais chacun a un rythme qui lui est propre. Toute la magie de la relation, c'est que l'on se croise ou pas."