LA QUESTION SEXO - La différence de libido est-elle normale au sein d’un couple ?

Certaines personnes sont du soir, d’autres du matin. Et il n’est pas toujours aisé pour un couple de se ménager un moment d’intimité durant lequel les deux partenaires sont pleinement en désir l’un de l’autre. Au micro de Mélanie Gomez, dans l'émission Sans Rendez-Vous, sur Europe 1, la sexologue et psychanalyste Catherine Blanc explique pourquoi il est important de parvenir à accorder sa libido avec celle de son ou sa partenaire.

La question d’Isabelle

"Je suis en couple depuis un mois et suis parfaitement heureuse et amoureuse. Il y a pourtant un grand malentendu entre nous qui menace la stabilité de notre couple : j’ai besoin de dormir ! Mon ami y entend une fuite, un désamour, quand lui voudrait faire l’amour tous les soirs et étirer nos soirées au maximum pour plus de communion. Qu’en pensez-vous ?"

La réponse de Catherine Blanc

"Il y a des gens qui sont plus à l’aise le matin, d’autres le soir. Certaines personnes, dès le matin, ont une dopamine élevée, sont alertes et prêtes à démarrer cette impulsion merveilleuse qu’est la sexualité, quand d’autres sont plus en difficulté. Certains couples ont du mal à s’accorder parce que l’un des deux a du mal à se sortir de son lit. D’autres encore chutent le soir et s’endorment, n’arrivent plus à être dynamique.

Est-il normal de vouloir faire l’amour tous les soirs ?

Certains ont plus de mal que d’autres à s’endormir parce qu’il peut s’agir d’un moment d’anxiété. Or, face à l’anxiété, certaines personnes ont besoin d’être rassurées. Elles ne sont pas nécessairement plus en désir sexuel que leur partenaire, mais elles utilisent la sexualité pour se rassurer.

Il faut pouvoir trouver des compromis, un moment où l’on n’est pas allergique au temps de l’autre. Faire ça avant le dîner, par exemple, peut être plus agréable. […] Ça n’est pas une obligation de céder au rythme de l’autre mais il faut aussi se mettre de temps à autre au diapason. Sinon, cette histoire d’horaires peut devenir une lutte de pouvoir.

Ce décalage dans la libido peut-il mettre le couple en danger ?

Celui qui n’arrive pas à dormir, rongé par l'anxiété, peut refuser que l’autre dorme. Or, une personne qui dort à côté de vous prouve qu’elle vous aime, parce qu’elle est suffisamment en confiance pour abandonner toutes ses défenses et s’endormir. Et pourtant, celui qui peine à dormir, qui entend la respiration profonde de l’autre dans son sommeil du juste, se sent abandonné. Au nom de la sexualité et de l’amour, il revendique une intention, alors que ce n’est qu’une anxiété qui s’exprime.

L’argument 'je n’ai pas envie de faire l’amour parce que j’ai sommeil' est légitime. Mais, selon le 'niveau de tyrannie' de l’anxiété de l’autre, il n’est pas toujours audible. C’est là qu’est le risque pour la pérennité du couple."