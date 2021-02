LA QUESTION SEXO - Je n'ai plus de libido depuis que j'ai entamé un régime, pourquoi ?

>> On le sait, l'alimentation tient une place primordiale dans la santé au quotidien. Mais un changement brutal de cette dernière peut-il avoir un effet sur la libido ? C'est en tout cas ce que constate Carmen. Cette auditrice a commencé un régime il y a quelques semaines et a vu son désir diminuer en flèche. Dans "Sans Rendez-vous", la sexologue et psychanalyste Catherine Blanc explique que les deux choses sont bien liées. Pour la spécialiste, il est possible que l'énergie que met Carmen à respecter son régime prenne le pas sur le reste, notamment sa libido.

La question de Carmen

J'ai entamé un régime depuis quelques semaines et je me rends compte que depuis, je n'ai littéralement plus aucune libido. Est-ce que ça pourrait être lié ?

La réponse de Catherine Blanc

Il faut d'abord faire un point sur l'alimentation : quand nous mangeons, nous prenons des micronutriments qui participent de la fabrication de neurotransmetteurs, notamment la dopamine. Et pour peu que l'on soit un peu défaillant dans l'alimentation, comme dans le cas d'un régime, on va avoir peut-être plus de mal à fabriquer nos hormones qui sont à l'origine de l'élan de désir sexuel. Concrètement, il va y avoir une économie d'énergie.

Mais il y a également un côté psychologique à prendre en compte. Dans la mesure où la pulsion alimentaire est contrainte par le régime, il y a un rétropédalage sur tout ce qui est pulsionnel, comme s'il y avait une confusion entre la gourmandise alimentaire et la gourmandise sexuelle. Obéissant à la frustration alimentaire obligatoire d'un régime, la sexualité fait donc défaut.

Carmen est-elle trop concentrée sur son régime au point d'en oublier la sexualité ?

Le régime, c'est de la maîtrise. Mais ce comportement est régulièrement bousculé par des envies de gâteaux, de chocolat, de sucre... Or les réprimer demandent beaucoup d'énergie, peut-être même au point de faire passer tout le reste à la trappe.

Est-il possible de transférer cette pulsion de sucré vers une pulsion sexuelle ?

Ce serait une très bonne idée dans le sens où, de toute façon, on fabriquerait des hormones. Ceci étant, on ne peut pas réduire la sexualité à un remplissage en l'absence de gourmandise alimentaire.

Le cas de Carmen est-il inquiétant ? Une fois le régime achevé la libido va-t-elle revenir ?

Il n'y a pas d'angoisse à avoir une perte de libido, ça arrive à tout le monde. Une fois qu'elle aura maigri, elle va se sentir bien dans sa peau et ça pourra relancer son désir, sauf si elle s'est fortement carencée. C'est d'ailleurs là qu'il faut être vigilant au type de régime que l'on l'on fait, parce que tous ne sont pas nécessairement respectueux du corps.