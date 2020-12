LA QUESTION SEXO - Doit-on parler de l'infidélité d'un parent aux enfants ?

Les enfants doivent-ils connaître toutes les raisons qui ont mené à la séparation de leurs parents ? Dans l’émission Sans rendez-vous, vendredi sur Europe 1, la sexologue et psychanalyste Catherine Blanc a répondu à Amélie, qui se demande si elle doit parler à ses enfants de l'infidélité de leur père.

La question d'Amélie

J'ai découvert que mon mari me trompait depuis plusieurs mois avec une de ses collègues. Je l'ai quitté et pour le moment j'ai la garde des enfants. Ils sont grands et posent beaucoup de questions sur notre séparation. Dois-je leur parler de l'infidélité de leur père ?

La réponse de Catherine Blanc

Il faut faire attention parce que dans ce genre de situation, on est dans la grande frustration d'avoir été trompé et que ça ait entraîné la séparation, donc elle est animée de colère de blessure, et le risque est de vouloir entendre dans les questionnements l'occasion de raconter sa propre frustration, et donc de dire "ton papa a trompé maman avec sa collègue". Il ne faut pas oublier que les enfants rencontreront la collègue, ce qui est très douloureux, mais le but est de séparer ce qui se joue entre les adultes et ce qui est important pour la construction des enfants.

Il n'est pas question d'auréoler le papa de qualités qu'il n'a pas, mais de rentrer dans le sujet sans leur faire prendre parti en disant que papa a trompé maman, parce que ce serait indiquer que le père est fautif. Or, il peut y avoir des torts des deux cotés, une relation défaillante de longue date. La sexualité ne regarde pas les enfants et cet arbitrage n'est pas bien car cela oblige les enfants à avoir un devoir de fidélité à l'égard de leur mère, or il leur faudra être infidèle à leur mère un jour, pour aller aimer ailleurs.

Faut-il mentir ?

Il faut pouvoir dire que la relation de papa et maman a été formidable, mais a trouvé son terme et papa est tombé amoureux d'une autre femme, sans parler de sexualité. Ici, elle craint peut-être qu'il ne se serve la plus belle part du gâteau en étant héros de l'histoire, donc il faut pouvoir dire que papa aime une autre femme, que maman est triste de cette situation mais que ça va aller mieux. Il faut décharger les enfant du devoir de secourir leur mère et de compenser la perte de l'amour paternel en étant les amoureux de maman. Et il ne faut pas charger les enfants d'un devoir d'arbitrage et de haine à l'égard de cette autre femme qui restera peut-être et participera au quotidien de leur vécu.

Est-ce que cela dépend de l'âge des enfants ?

Quand ils grandissent, ils ont le recul, ils ont eux-mêmes eux des expériences amoureuses et ont connu des fins de relations, qu'ils les aient subies ou provoquées. Donc ils sont à même de comprendre qu'il puisse y avoir un terme à l'amour. Il faut pouvoir le dire aussi simplement que ça, sans entrer dans les détails.

Mais quand ils sont petits, on parle éventuellement de papa qui aime une autre femme, mais on n'entre pas dans les détails de la sexualité.