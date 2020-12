LA QUESTION SEXO - Comment se remettre en selle sexuellement après un divorce tardif ?

Difficile parfois de s'imaginer avec un autre partenaire après des années de mariage ou de vie commune. La confiance en soi est ébranlée, le corps a changé et il apparaît alors plus compliqué d'être libéré sexuellement. Dans "Sans Rendez-vous", la sexologue et psychanalyste Catherine Blanc explique ces difficultés souvent vécues par les femmes et donne des conseils pour mieux appréhender cette nouvelle phase de vie, en se servant justement de la maturité acquise pour ambitionner de nouvelles aventures sexuelles sans complexe.

Est-ce qu'un divorce, qu'on le choisisse ou pas, peut aussi être libérateur sexuellement ?

"Même si ça devient libérateur, c'est toujours difficile de rompre ce que l'on a construit sur la longueur des ans. On a construit une famille et de toute façon, c'est quelque chose de compliqué, qu'on soit celui qui le subit ou celui qui le provoque. Alors, évidemment, la sexualité dépendra de savoir si on est celui qui le subit ou celui qui le provoque. Parce que celui qui le provoque se sent suffisamment armé et ambitieux et a peut être même déjà un ailleurs programmé, à l'inverse de celui qui le subit. Évidemment, il ne vit que la perte avec une idée de dévalorisation de lui et souvent de vide intérieur. Donc une image un peu dépressive de soi-même qui ne va pas nécessairement dans le sens de la liberté de la sexualité, de la conquête à nouveau."

Pourtant, si on se sépare, c'est que quelque chose n'allait pas. Alors pourquoi est ce que dans ces cas là, il est si difficile de passer à autre chose ?

"Parce que d'abord, quand on se sépare, ce n'est pas parce que les relations ne vont pas. Quand on en arrive à se quitter, c'est qu'on a pu acter éventuellement que ça n'était plus possible. Simplement, il y en a toujours un qui pensait que ça pouvait l'être encore, qui essayait de récupérer les choses et qui mettait une énergie folle dans le fait d'essayer de faire entrer les carrés dans les ronds au lieu d'ambitionner quelque chose pour soi.

Parce que c'est difficile d'aller à la conquête du monde tout seul, de rétrograder financièrement, par exemple, de se retrouver à nouveau à devoir reconquérir le monde alors que du point de vue de la société, on est conçu comme étant déjà un couple ou déjà une famille. L'idée du célibat sur le tard est toujours douloureuse."

Cette appréhension sexuelle touche-t-elle plutôt les hommes ou les femmes ?

"Souvent, les hommes quittent parce qu'ils savent qu'ils sont déjà dans une autre relation. Donc ils n'ont pas de lieu, de temps d'errance en quelque sorte, et de remise en question sur leur valeur d'homme parce qu'ils sont déjà dans une autre aventure. Ou en tout cas, ils projettent une aventure le lendemain.

Les femmes, elles, peuvent quitter sans avoir cet écho-là, et pas nécessairement avec une ambition de recréer une relation. Et puis, après, elles sont confrontées à leur âge, à la peur de ne plus trouver et de ne pas trouver, de ne pas plaire. Et plus encore, si ce n'est pas elles qui ont décidé de la rupture et que ce sont leurs maris, auquel cas elles ont le sentiment d'être un peu usagées. Et il leur faut réparer leur image narcissique pour pouvoir ambitionner la sexualité et de nouvelles aventures."

Comment reprendre confiance en soi quand, après des années de vie de couple, le corps peut avoir changé ?

"Si on écoute simplement le temps et l'effet du temps sur nos corps, ça ne va pas en s'arrangeant. Ça, c'est un fait. Donc, on pourrait rester avec celui qui nous a connu jeune pour pouvoir se dire que de toute façon il nous a aimé, nous aimera toujours. C'est une erreur. D'abord, souvent, on s'avance, on s'endort sur nos lauriers de ce point de vue-là.

La réalité, c'est que l'ambition de vie, la maturité, fait qu'on a d'autres choses à offrir que simplement une enveloppe parfaite. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en prendre soin, bien évidemment. Mais en tout cas, ce n'est pas la seule chose. Vous avez de super réussites aussi.

N'ayez pas d'inquiétudes quand une histoire touche à son terme, c'est aussi l'ouverture de nouveaux possibles. Mais pour ça, il faut évidemment se remonter un peu les manches pour restaurer l'image et le regard que l'on a sur soi et sur la vie."