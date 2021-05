La présidente du Cnous promet que les bourses seront versées aux étudiants "fin août"

INTERVIEW

Pour beaucoup d’étudiants en difficulté, chaque rentrée réserve souvent une mauvaise surprise : l’argent de la bourse n’est toujours pas arrivé sur le compte bancaire. Face à la précarité étudiante, renforcée avec la pandémie de Covid-19, la présidente du Cnous – centre regroupant les 26 Crous de France – promet mercredi que "les bourses seront payées fin août" dans l’émission La France Bouge, sur Europe 1.

"Je vous assure que si le dossier est complet, la bourse sera payée fin août. C'est très important pour disposer du montant avant la rentrée", affirme Dominique Marchand, présidente du Cnous, au micro d’Europe 1. Elle précise néanmoins que ce dossier doit impérativement être envoyé avant le 15 mai, soit dans moins de dix jours.

"Une augmentation du nombre d’étudiants boursiers en 2020" déjà constatée

Aujourd’hui, les bourses sur critères sociaux attribuées par les différents Crous de France représentent environ 2,2 milliards d’euros par an, pour près de 750.000 étudiants bénéficiaires. "Une somme tout à fait significative" pour appréhender la précarité étudiante, selon Dominique Marchand. Les Crous veillent alors à verser la somme due sur le compte du bénéficiaire sans délai et toujours à la même date. "C’est important pour l’étudiant de savoir à quel moment il va trouver la somme sur son compte", poursuit la présidence du Cnous.

Avec la crise sanitaire, la situation ne fait qu’empirer. "Nous avons déjà constaté une augmentation du nombre d’étudiants boursiers en 2020", confie Dominique Marchand.

Plus de 175.000 logements étudiants

Les demandes affluent également pour les logements. La plateforme pour déposer son dossier a ouvert ce mercredi 5 mai et se clôturera le 23 juin prochain. Même si le Crous est le premier opérateur immobilier des étudiants avec un parc de 175.000 chambres et studios, l’état de ces habitations est parfois décrié sur les réseaux sociaux. "La grande majorité du parc est de très grande qualité", assure quant à elle Dominique Marchand, avant de concéder : "Il reste environ 15.000 logements à réhabiliter, nous en faisons en moyenne 3.000 par an." Reste à savoir pour les étudiants si toutes ces paroles seront tenues.