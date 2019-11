La neige est tombée en abondance dans le sud-est : "Cela a tout de suite paralysé la route"

TÉMOIGNAGE EUROPE 1

Dans la Drôme, l'Ardèche et l'Isère, il a beaucoup neigé jeudi soir, au point de priver 140.000 foyers d'électricité. A Roche, en Isère, un automobiliste sexagénaire est mort après la chute d'un arbre. Dans ces trois départements du sud-est, placés depuis jeudi soir en vigilance orange, les habitants ont été particulièrement surpris par cette neige, soudaine et extrêmement abondante. "Ç'a surpris la commune et toutes les communes des départements d'Ardèche et de la Drôme", confirme Dimitri, habitant de Soyons, en Ardèche, joint jeudi soir par Europe 1.

Près de 15 centimètres

"C'est impressionnant, ce sont vraiment de gros flocons", raconte le jeune homme. "Je pense qu'il est tombé pas loin de 15 centimètres, puisque la neige atteint la moitié de ma roue. Je n'ai pas le souvenir d'avoir vu autant de neige depuis une dizaine d'années."

"On a eu au moins quatre coupures d'électricité, dont une qui a duré à peu près deux heures", poursuit l'habitant de Soyons, près de Valence. "Vu le froid, c'est délicat de se réchauffer. On a essayé de sortir les bougies et on a joué aux jeux de société, ce qui nous rappelle un peu notre enfance", s'amuse le jeune homme.

"Le plus surprenant, c'est de voir autant de neige d'un coup", poursuit Dimitri. "Concrètement, ça a tout de suite paralysé la route. Les gens ont commencé à se mettre en travers sur la route." Comme la départementale 86 près de Soyons, de nombreux axes de transports ont été perturbés par la neige dans les environs.