La métropole d'Aix-Marseille reporte l'extension de la ZFE

L'extension prévue en 2025 de la Zone à faibles émissions (ZFE) aux véhicules Crit'Air 3 dans le centre de Marseille est reportée "sine die", a annoncé la présidente divers droite de la métropole Aix-Marseille-Provence dans un entretien à La Tribune Dimanche. "J'ai décidé de ne pas mettre en application le Crit'Air 3, qui devait entrer en vigueur le 1er janvier 2025 à Marseille. Je le reporte sine die. Il faut du temps, il faut être plus tolérant", explique Martine Vassal.

Une ZFE a été mise en place dans le centre de Marseille en 2022, excluant d'abord les véhicules les plus polluants (Crit'Air 5) puis les Crit'Air 4. "Tout le monde n'a pas la possibilité de s'équiper en véhicule électrique dans un délai aussi court", ajoute-t-elle rappelant que sa collectivité vient d'annoncer la mise en place d'une aide de 5.000 euros pour l'achat d'un véhicule électrique pour les habitants et commerçants, sous condition de ressources.

Les ménages les plus modestes aussi les plus affectés par l'extension de la ZFE

L'élue, opposante au maire divers gauche de Marseille Benoît Payan, se dit par ailleurs "absolument contre" la surtaxation du stationnement des SUV, idée validée à Lyon et soumise à votation dimanche à Paris. Marseille est la grande ville la plus pauvre de France et elle tente de rattraper les retards historiques de son réseau de transports en commun via le plan Marseille en grand lancé par Emmanuel Macron.

En décembre, une étude soulignait que les ménages les plus modestes seraient très affectés par l'extension de la ZFE aux véhicules Crit'Air 3 (à essence de 1997 à 2005, diesel de 2006 à 2010). À ce jour, onze métropoles ont commencé à déployer des ZFE, chacune avec son propre calendrier. Leurs créations résultent de la loi d'orientation des mobilités (LOM) de 2019. Une généralisation en France de ces zones est prévue par la loi d'ici à 2025 dans les 43 agglomérations de plus de 150.000 habitants.