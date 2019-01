La météo du samedi 26 janvier : redoux après une alerte neige-verglas dans le Nord-Est

Après une nuit où cinq départements du Nord-Est seront placés en vigilance orange pour neige et verglas, la journée de samedi connaîtra un redoux, avec un peu de pluie sur le Nord-Ouest, et du soleil sur les Alpes et la Méditerranée, annonce Météo-France. La vigilance orange, en vigueur de vendredi 22h à samedi 10h, concerne les Vosges (88), la Haute-Saône (70), le Territoire-de-Belfort (90), le Jura (39 et le Doubs (25).

Durant la nuit et jusqu'à samedi matin, de petites chutes de neige ou de pluies verglaçantes sont à craindre en plaine, de l'Alsace-Lorraine jusqu'au Val-de-Saône, mais aussi sur la Franche-Comté, l'est de l'Auvergne et le nord de Rhône-Alpes. Attention au risque de petites pluies verglaçantes sur les Vosges et en Franche-Comté, placés en vigilance orange pour la nuit. Mais les températures redeviendront positives avant la mi-journée, et le risque disparaîtra.

De la pluie sur la moitié nord. L'ambiance sera plus douce dès le matin sur le Nord et sur tout l'Ouest, où le ciel sera gris et accompagné de petites pluies ou de bruine. En fin d'après-midi, le vent de sud-ouest se renforcera de la Bretagne au Nord et au Pas-de-Calais. Des pluies plus marquées gagneront par la Manche. L'après-midi, le redoux se généralisera. Le piémont et le relief des Pyrénées verront de belles éclaircies. Les Alpes et le pourtour méditerranéen conserveront des conditions bien ensoleillées. Tramontane et mistral baisseront d'un cran, avec des rafales de 60 à 80 km/h. Ailleurs, le temps restera très nuageux à couvert et il pleuvra un peu, notamment sur la moitié nord.

Jusqu'à 16 degrés au Sud-Est. Au lever du jour, les températures oscilleront autour de 0 degré sur la Lorraine et l'Alsace, et jusqu'au nord de Rhône-Alpes. Prévoyez également des gelées sur l'arrière-pays provençal. Il fera entre 2 et 8 degrés en allant vers l'océan et sur les côtes méditerranéennes. En journée, les températures maximales afficheront 4 à 8 degrés à l'Est, 8 à 12 sur la moitié ouest et 12 à 16 sur les régions méditerranéennes.