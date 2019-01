La météo du mercredi 16 janvier : un ciel gris sur une majeure partie du pays

Le temps mercredi sera généralement gris, avec de faibles pluies sur le Nord-Ouest et le Sud-Est, selon Météo France.

Bancs de brouillard et pluie. La journée débutera sous la grisaille du Poitou à la Bourgogne. Quelques bancs de brouillard seront aussi présents le long de la vallée du Rhône. Au nord de la Seine, les nuages bas seront nombreux. Le ciel restera couvert sur le Nord-Ouest avec l'arrivée d'une perturbation donnant quelques pluies sur la Bretagne en début d'après-midi. Celle-ci s'accompagnera d'un vent de sud-ouest sensible et concernera les régions du nord de l'Aquitaine à la frontière belge dans la soirée. Sur le Nord-Est, les éclaircies parviendront à se développer.

Entre nuages et éclaircies sur les reliefs. Dans le Sud-Ouest, le ciel hésitera entre soleil et nuages. Le temps sera quand même lumineux en matinée avant l'arrivée de nombreux nuages par l'Ouest. Sur le relief des Pyrénées et des Alpes, le soleil fera de belles apparitions. En revanche, dans le Sud-Est, un ciel gris s'imposera. De faibles pluies se produiront en cours de journée. Quelques gelées seront attendues du Nord-Est au Sud-Ouest et localement dans le Sud-Est.

Une matinée fraîche. Sur le Nord-Ouest, les minimales seront comprises entre 0 et 5 degrés. Elles seront plus douces en bord de mer avec 5 à 9 degrés. Les maximales s'échelonneront entre 4 et 9 degrés de la Franche-Comté à la Normandie, 8 à 12 degrés de la Bretagne au Sud-Ouest, 8 à 14 dans le Sud-Est, jusqu'à 14 à 17 en Corse.