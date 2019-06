La météo du lundi 24 juin : une journée caniculaire sur l'Hexagone

Lundi, les fortes chaleurs s'étendront sur tout l'Hexagone, excepté la Bretagne, selon Météo France. Le prévisionniste a déjà placé Paris, sa petite couronne (75, 92, 93, 94) et la Seine-et-Marne, en vigilance orange pour canicule dimanche.

De la pluie sur la Bretagne et la façade atlantique

Du Sud-Ouest à la frontière belge, la journée s'annonce chaude sous un ciel passagèrement voilé. À noter, le matin il y aura quelques grisailles sur le sud de l'Aquitaine et des ondées passagères sur le Poitou-Charentes. Dans la matinée également, des pluies passagèrement marquées et parfois mêlées d'un coup de tonnerre traverseront les Pays de la Loire, la Bretagne et la Basse-Normandie.

© Météo France

En journée, les averses resteront fréquentes en Bretagne. Elles s'étendront à toute la Normandie et par moments jusqu'au Pas-de-Calais. En soirée, elles deviendront plus soutenues et orageuses, avec un risque de rafales et de grêle, notamment sur la Basse-Normandie.

Du vent sur le Golfe du Lion

Du Nord-Est aux régions méditerranéennes, hormis quelques nuages bas vite dissipés sur le pourtour du Golfe du Lion, le ciel sera très ensoleillé. Le vent d'autan se renforcera dans son domaine, pour atteindre jusqu'à 70-80 km/h sur le Lauragais et le relief du Tarn. Le vent de sud soufflera également assez fort sur le relief des Pyrénées.

Des températures particulièrement élevées

Lundi matin, il fera entre 14 et 20 degrés en général. L'après-midi, les maximales n'excéderont pas 19 à 25 degrés sur la Bretagne et le Cotentin. En revanche, elles grimperont entre 27 et 32 degrés dans les terres en Aquitaine, Poitou-Charentes et des Pays de la Loire aux Hauts de France, localement jusqu'à 33 dans Paris. Sur le reste du pays, il faudra prévoir 31 à 34 degrés, localement 35 à 37 dans les vallées d'Auvergne et de Rhône-Alpes à l'arrière-pays provençal.