La météo du lundi 21 janvier : froid mais ensoleillé

Le temps lundi sera ensoleillé et froid sur une grand partie du pays, selon les prévisions de Météo-France.

Soleil d'hiver. Des Alpes au pourtour méditerranéen, le soleil s'imposera avec un peu de mistral et de tramontane jusqu'à 60/70 km/h. Des Hauts-de-France et du Grand Est au Centre, l'ambiance sera froide mais le temps sera bien ensoleillé. Sur le Nord-Ouest, les bancs de brouillards givrants matinaux laisseront la place à un ciel hésitant entre nuages et éclaircies.

Sur le reste du pays, le temps restera maussade avec un peu de pluie dans les plaines du Sud-Ouest et quelques flocons sur le Massif central. Sur les Pyrénées, les chutes de neige seront plus modérées en matinée au dessus de 600/700 m d'altitude. Sur la Corse, le temps sera instable avec des averses sous forme de neige au dessus de 1.000 m d'altitude.

Des températures négatives. Le matin, les gelées entre 0 et -5 degrés seront quasi généralisées à l'intérieur des terres. Près des rivages, les minimales iront de -2 à 7 degrés du nord au sud. L'après-midi, il fera 1 à 4 degrés sur le Nord, l'Est et le Centre, 4 à 9 degrés ailleurs, jusqu'à 10 à 14 degrés près de la Méditerranée.