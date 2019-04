La météo du jeudi 25 avril : un front pluvieux sur la France

Un front pluvieux devrait concerner toute la France jeudi alors que les départements de la Loire, de Haute-Loire, Rhône et Isère sont déjà placés en "vigilance orange vent" jusqu'à 16 heures jeudi par Météo-France.

Sur l'ouest, des ondées à caractère orageux pourront se produire de la Normandie à la Nouvelle Aquitaine, accompagnées localement de grésil et de rafales de vent. En Midi-Pyrénées, en particulier sur le nord de la région et l'Aveyron, des pluies marquées se formeront. Elles ne s'estomperont qu'en cours d'après-midi et deviendront plus éparses. Sur les Pyrénées, le temps sera chargé, avec un défilé de nuages ponctué d'averses, sous forme de neige dès 1800 mètres. Il y aura des éclaircies sur le Piémont pyrénéen.

Temps sec en Corse. Au centre, sur les régions des Hauts de France, Champagne-Ardennes et en descendant vers l'Auvergne jusqu'au Languedoc, le temps sera agité avec des pluies orageuses dès le matin, parfois soutenues, fortes sur le Massif central, en particulier sur les Cévennes où le cumul de précipitations sera conséquent. Sur l'Auvergne, la neige tombera dès 900 mètres ou 1000 mètres.

Plus à l'est, de la Lorraine à PACA, dès la matinée, le ciel se couvrira progressivement par l'ouest. En cours de journée, des pluies marquées se produiront sur le couloir Rhodanien et la Bourgogne. Dans l'après-midi, des averses se formeront en Lorraine, Alsace et Franche-Comté ainsi que sur le relief alpin et le Sud-Est. La limite pluie-neige se situera sur les Alpes vers 2000 mètres. En soirée, le front pluvieux sera sur l'est du pays, en particuliers Rhône-Alpes et PACA, avec de la neige dès 1300 mètres. En Corse, mise à part des bancs de nuages d'altitude, le temps sera sec.

Jusqu'à 25 degrés en Alsace. Le vent sera au sud, en Languedoc-Roussillon et Golfe du Lion avec des rafales à 80 km/h. En Auvergne-Rhône-Alpes, le vent de sud soufflera très fort, atteignant 90 à 100 km/h en plaine et jusqu'à 130 km/h sur les hauteurs dans les départements de la Loire, Haute-Loire, Rhône et Isère.

Les températures minimales s'échelonneront de 7 à 14 degrés. L'après-midi, le mercure affichera 14 à 17 degrés, 18 à 20 degrés sur les régions méditerranéennes et en vallée du Rhône. Le thermomètre montera même jusqu'à 25 degrés en Alsace.