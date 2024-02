Une perturbation amènera jeudi matin un temps couvert avec des bruines éparses sur la moitié ouest du pays, qui gagnera lentement vers l'est dans l'après-midi et la soirée, selon les prévisions de Météo France. L'après-midi, passage pluvieux plus marqué et accompagné de rafales de vent jusqu'à 60 à 80 km/h sur le tiers nord-ouest.

Des températures hivernales dans le Grand-Est et en Occitanie

Sur la moitié est du pays, la journée débutera avec un soleil généreux malgré les brouillards matinaux dans le Nord-Est. Les nuages et les pluies faibles grignoteront ensuite par l'ouest, mais n'atteindront pas les régions allant de la Lorraine à la vallée du Rhône. Un temps pluvieux est attendu sur l'est et le sud de la Corse, neigeux sur les Alpes frontalières, ainsi que quelques flocons sur le Massif central à partir de 1.000-1.200 m dans la nuit.

Le vent de nord-est sera modéré autour de la Corse avec des rafales jusqu'à 60 km/h. Vent de nord-ouest soufflant à 60/80 km/h en pointe sur le nord-ouest puis sur les côtes landaises l'après-midi et en soirée. Les températures minimales iront de -2 à 4 degrés du Grand-Est à l'Occitanie, à Rhône-Alpes et à l'intérieur de PACA, 6 à 8 ailleurs et 9 à 11 sur le littoral méditerranéen. Les maximales iront de 9 à 12 sur la moitié nord, 13 à 17 dans le sud et 18 à 20 du Var à la Côte d'Azur.