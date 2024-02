Météo-France a levé pour vendredi les vigilances au vent violent ou pluie-inondation qui ont perturbé jeudi la circulation de certains trains, mais une vigilance orange aux crues demeure dans les Deux-Sèvres, en Vendée et Seine-et-Marne, selon son bulletin diffusé jeudi. La vigilance orange aux crues en Vendée concerne le Lay et la Sèvre niortaise. Dans les Deux-Sèvres, elle concerne également la Sèvre niortaise. En Seine-et-Marne, la crue vise le Grand Morin.

Vendredi, dès le matin, le temps sera agité de la Manche et la frontière belge jusqu'à l'Auvergne et l'ouest des Pyrénées. Sous un ciel très encombré, les pluies ou averses seront nombreuses, localement orageuses près des côtes, donnant de la neige à partir de 700 à 800 m d'altitude sur le Massif central et les Pyrénées.

Le vent d'ouest à sud-ouest soufflera en rafales jusqu'à 60 à 70 km/h dans les terres, 80 à 90 km/h localement, 100 km/h près des côtes de Manche et atlantiques. En revanche, de l'est de la Lorraine et l'Alsace jusqu'à PACA et l'est des Pyrénées, la matinée sera calme et ensoleillée, avec toutefois un peu de vent d'ouest jusqu'à 60 à 70 km/h près de la Méditerranée.

A l'inverse, la Corse sera sous les nuages et les averses.

Des averses dans l'ensemble du pays

L'après-midi, excepté l'arc méditerranéen où les ondées seront rares, l'ensemble du pays y compris la Corse sera concerné par les averses. De la Bretagne et les Pays de Loire jusqu'aux Hauts de France, les giboulées resteront fréquentes, parfois accompagnées d'orages, de grésil voire de flocons, et de rafales de vent jusqu'à 70 km/h dans les terres, 90 km/h près des côtes.

De la Vendée et la Nouvelle-Aquitaine jusqu'à l'ouest de l'Auvergne, les averses parfois orageuses se succèderont et donneront des cumuls importants. Le vent d'ouest restera soutenu, avec des rafales jusqu'à 60 à 80 km/h dans les terres, 80 à 90 km/h, voire 100 km/h près des côtes. Sur les Pyrénées, les averses orageuses seront plus sporadiques. La limite pluie-neige se situera vers 800 à 1.000 m.

Les températures minimales s'abaisseront entre 1 et 6 degrés en général, localement 0 degré du Massif central aux Alpes. En journée, les maximales plafonneront entre 7 et 12 degrés sur la plupart des régions, elles iront de 10 à 15 degrés près de la Méditerranée, 13 à 18 en Corse.