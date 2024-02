Tempête «Louis» : «risque faible mais non nul» de tornade dans l'Ouest de la France ce jeudi

De la pluie, des rafales entre 110 et 120km/h et peut-être... des tornades. La tempête Louis balaye la France ce jeudi. Météo France a placé 28 départements du Nord et du Sud-Ouest en vigilance orange pour vent et pluie-inondation. Des orages sont attendus dans la soirée, qui pourraient générer des tornades dans les départements du nord du pays.

"Un risque de tornade 'dans le Nord Ouest de la France et le Benelux'"

L'Observatoire français des tornades et des orages violents, Keraunos, estime qu'il existe un "risque faible, mais non nul de tornade dans l'ouest" de la France. Les vents violents qui traversent l'Hexagone vont se renforcer en fin d'après-midi pour atteindre entre 90 et 120km/h par endroit. Ces vents pourront prendre un "aspect tourbillonnaire", prévient Météo France. Estofex, un regroupement européen de météorologues, évoque également un risque de tornade "dans le Nord-Ouest de la France et le Benelux". Cette zone a été placée en niveau d'alerte 2, soit un risque "sévère", d'une probabilité de 15%.

Mais ce phénomène de tornade en France n'est pas aussi rare que ce que l'on pourrait imaginer. Keraunos affirme que la France "n'est pas à l'abri de tornades très forte voire violentes". En moyenne, entre 40 et 50 tornades touchent le sol français. L'essentiel d'entre elles présente des intensités "très faibles à faibles". Un chiffre qui augmente depuis la mise en place de l'Observatoire en 2006 et qui peut s'expliquer par l'essor des nouvelles technologies et des réseaux sociaux qui aident au recensement des tornades.