Le temps mercredi sera plus calme et ensoleillé sur le sud et l'ouest du pays, selon les prévisions de Météo-France qui maintient la Charente-Maritime et la Gironde en vigilance orange aux crues. Ces deux départements sont exposés à des crues importantes sur l'estuaire de la Gironde et la confluence Garonne-Dordogne, précise l'institut météorologique.

La grisaille domine

Des Alpes au pourtour méditerranéen et aux abords des Pyrénées, un beau soleil sera de retour dès le matin. La tramontane disparaîtra et le mistral faiblira, ne dépassant plus 40/50 km/h en rafales. Le ciel sera plus changeant en Corse avec des nuages bas sur la façade ouest et quelques bourgeonnements en montagne.

Sur le reste du pays, la grisaille dominera encore en matinée. Elle donnera des pluies faibles résiduelles sur le Grand Est et la Franche-Comté. Elle se doublera de brouillards parfois denses sur les plaines du sud-ouest. Ces brouillards se résorberont tardivement en matinée près de la vallée de la Garonne, tandis que de larges éclaircies se développeront ailleurs.

Des maximales bien douces pour la saison

Dans l'après-midi, le temps ensoleillé finira par gagner tout le sud-ouest jusqu'au Poitou et le Limousin. Du nord-ouest de l'Hexagone au Centre et l'Auvergne Rhône-Alpes aussi, des éclaircies se développeront et l'après-midi se poursuivra sous une alternance de soleil et de nuages. Le vent de sud-ouest soufflera autour de 50 km/h près de la Manche. Sur le nord-est, les apparitions du soleil seront plus timides, le ciel restera plus encombré notamment sur l'est de la Lorraine et l'Alsace avec quelques gouttes encore possibles près des Vosges.

Les températures minimales seront comprises entre 4 et 10 degrés en général. Elles afficheront localement 1 à 3 degrés de l'intérieur de l'Occitanie au sud de Massif central et des Alpes à l'arrière-pays provençal. Les maximales seront en hausse sensible, bien douces pour la saison, avec 13 à 17 degrés prévus sur la moitié nord et l'Auvergne Rhône-Alpes, 17 à 21 degrés près de la Méditerranée et dans le sud-ouest.