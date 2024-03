Des nuages bas d'origine maritime s'installeront en cours de nuit sur la plaine du Languedoc, selon les prévisions de Météo France. Ils deviendront de plus en plus compactes au fil des heures et gagnent l'après-midi en direction du Lauragais et des contreforts des Cévennes en donnant quelques gouttes, le tout accompagné d'un vent de Sud-Est soufflant de 60 à 80 km/h en pointes.

Poussés par un vent de secteur Sud soufflant de 70 à 90 km/h, des nuages de plus en plus denses parviendront à franchir les Pyrénées au fil de la journée, ils donneront des chutent de neige au delà de 1.700 puis 1.200m la nuit suivante.

Eclaircies et passages nuageux

Sur le reste du pays, les bancs de brumes, de brouillards se dissiperont en matinée mais le ciel composera entre éclaircies et passages nuageux, élevés sur les régions les plus méridionales, bas et gris sur le nord du pays.

Coté températures: de faibles gelées seront fréquentes sur une bonne moitié Est du pays, de 0 à 4 degrés plus à l'Ouest, autour de 5 à 7 sur la façade atlantique, de 7 à 8 sur les bords de la Méditerranée pour les minimales. De 9 à 11 degrés des frontières du Nord-Est à 15 à 16 sur le littoral méditerranéen, de 17 à 20 au sud de la Garonne.