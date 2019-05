La météo de samedi : un temps pluvieux sur une grande partie du pays

Le temps samedi sera marqué par des pluies sur une grande partie du pays, et une vigilance orange "pluie-inondation" est lancée sur le département de l'Ariège dès vendredi soir, selon les prévisions de Météo-France. Le début de cette vigilance orange pour l'Ariège a été lancé dès vendredi à 22 heures, et devrait se terminer samedi à 16 heures.

Un temps tourmenté sur les Pyrénées. Des pluies soutenues et durables vont encore se produire jusqu'à samedi sur les départements pyrénéens, donnant des cumuls importants sur la durée, plus particulièrement le département de l'Ariège. À noter que tout l'Est de Midi-Pyrénées sera concerné par un épisode pluvio-orageux pouvant donner des pluies parfois marquées et localement de forts cumuls.

Des Pyrénées jusqu'à l'est de Midi-Pyrénées, le temps restera couvert et pluvieux durant une bonne partie de la journée. Sur la chaîne pyrénéenne et le piémont, l'activité pluvieuse sera encore durable et marquée, donnant à nouveau de bons cumuls, particulièrement sur l'Ariège, des chutes de neige au delà de 2.400 mètres, avant une atténuation en fin de journée.

Des averses duLimousin à la Corse. Du Limousin jusqu'aux frontières de l'Est, en passant par le Languedoc, le temps sera très nuageux, des ondées se produiront en matinée, d'abord sur le relief. À partir de la mi-journée, les averses se renforceront, elles seront parfois orageuses et marquées avec des cumuls assez forts vers le relief, elles s'étendront à la plaine et même au littoral méditerranéen, excepté la Côte d'Azur.

Sur la Corse, après quelques ondées isolées en montagne, la pluie s'installera sur le sud de l'île en soirée. De l'est des Pays de Loire et le Poitou jusqu'à la frontière belge, les éclaircies matinales feront place à des nuages de plus en plus menaçants et des averses parfois orageuses. Ailleurs, le ciel alternera entre belles éclaircies et nuages, parfois quelques gouttes.

Jusqu'à 26 degrés dans la vallée du Rhône. La tramontane se renforcera jusqu'à 60 à 80 km/h en fin de journée. Les températures minimales seront assez homogènes, de 9 à 14 degrés en général, 15 à 16 près de la Méditerranée, localement 6 à 9 de la Haute-Normandie à la frontière belge. Les maximales iront de 16 à 20 degrés sur le piémont pyrénéen et le Massif central ainsi que le long des côtes de la Manche, 19 à 23 degrés ailleurs, jusqu'à 24 à 26 degrés vers la vallée du Rhône.