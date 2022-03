La liste des meilleurs bistrots de chefs étoilés selon les Bons Vivants

Les grands chefs étoilés ouvrent très souvent une seconde adresse, une table d'à côté abordable et plus décontractée. Elles permettent de découvrir une autre facette d'un chef, qui revient à la sphère un peu plus un peu plus populaire, mais toujours comme assez haut de gamme car sa réputation en jeu.

C'est un peu comme la haute couture et le prêt-à-porter, c'est une déclinaison d'un savoir faire. Une porte d'entrée pour s'immiscer dans l'univers d'un chef, de repérer les produits qu'il aime travailler, la vision qu'il a de la cuisine dans un cadre plus décontracté. C'est souvent une bonne alternative au restaurant gastronomique. Mais pour les chefs, c'est aussi le moyen d'initier les clients à sa cuisine et de les rassurer avant de leur faire sauter le pas de la réservation dans le restaurant gastronomique.

Si vous voulez tenter une de ces adresses “d’à coté” des restaurants étoilés, voici celles recommandées par les Bons Vivants:

Kayersber, ALSACE

OLIVIER NASTI

Le winstub du Chambard

entre 29 et 24 euros

La Rochelle, CHARENTES-MARITIMES

CHRISTOPHER COUTANCEAU

La yole de Chris

(pas de menu) mais entrée + plat + dessert pour 65-70 euros

Noirmoutier, VENDEE

ALEXANDRE COUILLON

La table d'Elise

De 16 à 33 euros

Montreuil-sur-Mer, PAS-DE-CALAIS

ALEXANDRE GAUTHIER

Anecdote

de 36 à 50 euros (le soir) Environ 28 le midi

Saint - Martin- de - Belleville, SAVOIE

RENE & MAXIME MEILLEURS

Simple et Meilleur

Entre 35 et 50 euros

Montivault, LOIRE-ET-CHER

CHRISTOPHE HAY

Côté bistrot

Entre 24 et 44

Saulieu, COTE D'OR

PATRICK BERTRON

Loiseau des Sens

39 prix moyen

Saint-Bonnet-le-Froid, HAUTE LOIRE

REGIS ET JACQUES MARCON

La Coulemelle

Entre 28 et 38

Valence, DRÔME

ANNE-SOPHIE PIC

André, le bistrot

43 euros (e+p+d)

Roanne, LOIRE

CESAR ET MICHEL TROIGROS

Le Central

Entre 28 et 35 euros

Marseille, BOUCHE DU RHÔNE

GERALD PASSEDAT

LE MOLE PASSEDAT La Table + La cuisine, MUCEM

TABLE : entre 49 et 70 euros

CUISINE : 33 euros (plat + dessert)

Fontjoncouse AUDE et Béziers HERAULT

GILLES GOUJON

L'alter/native (BEZIERS)

DE 65 à 115 euros

Reims, CHAMPAGNE

PHILIPPE MILLE

Au Jardin

De 33 à 55 euros

Eugénie-les-Bains, LANDES

MICHEL GUERARD

> La ferme aux grives,

52 euros (amuse bouche, entrée, plat, dessert)

> Sinon, le Café Mere poule

Croques et bocaux pour 12 euros environ