«La goutte de trop» : en Allemagne, les agriculteurs en colère continuent les blocages

REPORTAGE

En Allemagne, c'est une colère qui monte depuis presque une dizaine de jours. Celle des agriculteurs, vent debout contre la suppression annoncée d'un avantage fiscal sur le carburant de leurs engins agricoles. Ce lundi, des milliers de tracteurs ont paralysé les rues de Berlin. La mobilisation s'est aussi fait sentir dans d'autres villes allemandes, comme à Fribourg, où s'est rendue Europe 1.

"L’exonération sur le diesel, c'est la goutte de trop"

24 heures durant, des centaines de tracteurs ont tourné, en boucle, sur la voie rapide menant à Fribourg. "Sans les paysans, pas de nourriture et pas d'avenir" pouvait-on lire sur les pancartes accrochées aux engins. Selon Simon, si le gouvernement supprime l'avantage fiscal sur le diesel, c'est la mort assurée des exploitations. "Sans exonération fiscale sur le diesel, on ne sera plus compétitif par rapport à d'autres pays. On aurait 47 centimes de taxe par litre, alors que dans d'autres pays, c'est 7 à 8 centimes de moins", explique le manifestant.

Mais au-delà de la ristourne fiscale de 20 centimes par litre, c'est un ras-le-bol global qu'expriment les agriculteurs, à l'image de Tilo, venu manifester pour la première fois. "Ça fait des années qu'on nous assomme de réglementations et de bureaucratie. L’exonération sur le diesel, c'est la goutte de trop", peste-t-il au micro d'Europe 1. D'autant que cette goutte représenterait pour lui un manque à gagner de près de 4.000 euros. Alors il l'assure, tant que le gouvernement d'Olaf Scholtz n'abandonne pas le projet, il continuera à manifester.