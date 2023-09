La fourmi de feu, l'une des espèces les plus invasives au monde, pourrait arriver en France

C’est une mauvaise nouvelle pour la biodiversité, mais aussi pour nous Européens. Plusieurs fourmilières de fourmis de feu, une espèce appelée ainsi pour ses piqures douloureuses, ont été détectées en Italie. Présentes en Amérique du Nord et en Asie, l'Europe était jusqu'ici épargnée. Cette espèce classée parmi les plus invasives du monde ressemble en tout point à une fourmi rouge.

Une fourmi bien plus dangereuse qu'une fourmi rouge

Elles ont la même taille, environ 1 cm, la même couleur rouge et les mêmes petites antennes, mais la fourmi de feu est bien plus dangereuse qu'une fourmi rouge. Originaire d'Argentine, elle mange tout ce qui l'entoure, les cultures et les autres insectes. Et comme elle n'a pas de prédateur naturel sur ces nouveaux lieux de vie, elle se reproduit à une vitesse folle.

Une piqûre douloureuse

Problème, elle est très agressive envers l'homme et ses piqûres sont douloureuses, comme l'explique le chercheur au CNRS Philippe Grandcolas. "La piqûre de la fourmi de feu est un peu moins douloureuse que la piqûre d'abeille, mais ça reste quand même une piqûre assez douloureuse. Le problème surtout, c'est que c'est un insecte social, ce qui veut dire qu'il n'y a jamais une fourmi toute seule. Quand on dérange une fourmilière de fourmis de feu, on est piqué par plusieurs fourmis qui s'agrippent à votre peau, avec leurs mandibules et puis qui piquent avec leur dard tout en même temps", détaille-t-il.

Pour l'instant, la fourmi de feu n'a été repérée qu'en Sicile, mais les nombreux échanges commerciaux entre la France et l'Italie font craindre aux experts une apparition prochaine de cette espèce sur notre territoire.