La clémentine givrée pour un dessert léger

Après la bûche de Noël, vous rêvez d'un dessert plus subtil pour le Nouvel an... On vous comprend. C'est pour cela que Laurent Mariotte a décidé de partager sa recette de clémentines givrées au Grand Marnier dans l'émission La Table des bons vivants. C'est aussi l'occasion de finir les fonds de bouteilles entamées lors du réveillon de Noël. Une façon simple d'éviter les gâchis tout en se régalant.

Un dessert rapide

Pas besoin d'être un expert de la cuisine pour réaliser ce dessert, comme le démontre Laurent Mariotte : "Je récupère la chair de ma clémentine, je la mixe avec du Grand Marnier, je mets ça au congélateur quelques heures. Je récupère la préparation et je la dépose dans la coque des clémentines. On peut manger ce dessert aussitôt ou alors le conserver au congélateur." De quoi se régaler sans culpabiliser.