Du poulet rôti à la clémentine, trois accords mets-vin simples et efficaces

Dehors, les températures sont de plus en plus froides. De quoi nous donner des envies de plats généreux et réconfortants. Ce n'est pas Laurent Mariotte et Olivier Poels, dans l'émission La Table des bons vivants, qui vont dire le contraire puisqu'ils nous livrent leurs astuces pour marier à coup sûr le bon vin au bon plat, sans prise de tête. Pour cela, Olivier Poels à tenté de trouver bouteille à son pied au poulet rôti du dimanche, au Mont d'Or cuit et à la clémentine (en salade de fruit ou en gâteau, peu importe).

Un blanc pour le Mont d'Or

On aime passer le Mont d'Or au four en ajoutant un peu de vin blanc et du romarin dessus... Un délice qui s'accompagne d'un bon vin. Blanc de préférence. "Ça fait partie de ces fromages qui aiment les vins blancs", explique Olivier Poels. "Les vins rouges sur ce type de fromage gras, c'est toujours un petit peu compliqué. Je privilégie toujours l'accord régional, dans ce cas précis, je propose un Savagnin ou un Chardonnay, mais en version non-oxydative."

Poulet rôti et du blanc ou du rouge tendre

"La viande blanche aime le vin blanc", rappelle Olivier Poels. "Servez un beau Meursault avec un poulet rôti, c'est magnifique. Si vous voulez un vin rouge, optez pour un vin aussi de Bourgogne, mais avec des tannins un peu tendres." Parmi les rouges conseillés on retrouve un Volnay ou un Chambolle-Musigny. Et si vous êtes d'humeur audacieuse, laissez-vous tenter par... un Sauternes. "En règle générale, le côté croustillant de la peau du poulet avec le côté sucré de ce type de vin, ça fonctionne très bien."

Un vin sucré avec les clémentines

Avec la clémentine, on prend un vin sucré. "On boit avec la clémentine un peu de Sauternes. Là, vous avez des accords magiques". Un conseil qui fonctionne aussi bien avec le fruit seul qu'en salade de fruits ou cuisiné en gâteau.