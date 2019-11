La CFTC n'appelle pas à la grève le 5 décembre : "le temps est encore au dialogue"

La Confédération française des travailleurs chrétiens [CFTC, ndlr] a annoncé mardi ne pas appeler à la grève interprofessionnelle du 5 décembre contre la réforme des retraites, considérant que le "temps est encore au dialogue" et jugeant les intentions finales du gouvernement "encore trop incertaines".

"Parce qu'elle considère que le temps est encore au dialogue, parce que les intentions finales du gouvernement lui apparaissent encore trop incertaines, la CFTC n'appelle pas à la grève le 5 décembre", écrit-elle dans un communiqué. La confédération laisse toutefois "le choix" aux syndicats qui la composent "de manifester ou non le 5 décembre prochain". Elle sera reçue en bilatérale à Matignon le 25 novembre, l'occasion de demander des "garanties", notamment sur "le respect du principe de répartition, le maintien des pensions actuellement versées, des droits acquis avant l'instauration du futur régime, la prise en compte au titre de la solidarité des situations familiales, des travaux pénibles et plus généralement des aléas de la vie".

L'exigence du maintien de l'âge légal de départ à 62 ans

La CFTC "réaffirmera son exigence d'un maintien de l'âge légal de départ à 62 ans". Concernant la méthode, elle demandera au Premier ministre, qui va aussi recevoir la semaine prochaine les autres syndicats et organisations patronales, des clarifications sur le statut et le devenir du rapport Delevoye : "quelle articulation avec d'autres travaux ? Avec la consultation citoyenne ? Quid de la temporalité de cette réforme ?"

De leur côté, la CGT, FO, la FSU et Solidaires ont appelé ensemble en octobre à une "première journée de grève" le 5 décembre, rejoignant plusieurs syndicats de la RATP, de la SNCF. Les appels se sont étoffés depuis, avec des syndicats d'Air France, d'avocats, mais aussi de "gilets jaunes".

La CFE-CGC, opposée au projet de réforme des retraites, n'appelle pas à la grève interprofessionnelle, mais "soutient celles de ses fédérations qui s'y associeront". La CFDT, favorable au principe d'un système universel par points, a toutefois mis en garde l'exécutif ces derniers mois contre une réforme "financière" et attend des éclaircissements sur la pénibilité, les carrières des femmes et les régimes particuliers. Elle ne s'est pas encore exprimée à propos du 5 décembre.