La cagnotte pour Anatole, atteint d'une tumeur cérébrale, dépasse l'objectif fixé : "On est profondément émus", confie son père

TÉMOIGNAGE EUROPE 1

"On pensait toucher un cercle restreint de personnes, des amis, des amis d'amis. Là, ça dépasse nos espérances". Vendredi, au micro de Nikos Aliagas sur Europe 1, Fabrice Donguy, ce père de famille qui avait appelé aux dons la veille, à ce même micro, pour donner à son fils un nouvel espoir de guérison, n'a pas caché son émotion.

Les 65.000 euros dépassés jeudi. Depuis mai, Anatole, 8 ans, souffre d'une tumeur cérébrale qui ne cesse de grossir malgré les différents traitements reçus. Selon ses parents, seule une étude expérimentale à Houston, au Texas, pourrait freiner sa progression. Pour aider à financer sa prise en charge aux États-Unis, ils ont ainsi lancé un appel aux dons sur Internet. Jeudi, alors que quelque 48.000 euros avaient été collectés à 8 heures, les 65.000 euros espérés ont été atteints et dépassés à la mi-journée. Vendredi matin, la cagnotte affichait plus de 90.000 euros.

"On va de l'avant". "C'est formidable. On est profondément émus par l'élan de générosité que notre histoire a pu susciter", confie Fabrice Donguy vendredi matin. "On peut voir que les gens continuent à donner, c'est extraordinaire, car on sait que les frais s'élèveront à plus que la première estimation. On ne remerciera jamais assez toutes les personnes qui nous soutiennent et tous les auditeurs d'Europe 1 de leurs dons, de leurs messages d'encouragement", insiste-t-il avant d'ajouter : "Le premier objectif est atteint. C'est un long chemin. Maintenant on va de l'avant".