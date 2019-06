"L214 dénonce un système meurtrier pour les animaux, on ne dénonce pas des personnes"

LE TOUR DE LA QUESTION

L214 a dévoilé de nouvelles images choc la semaine dernière, tournées dans des élevages de poulets. Mais les consommateurs ne sont pas les seuls à êtres marqués par les vidéos diffusées par l'association de défense des animaux.

"Quand on a montré des images d'abattoirs, on a beaucoup d'éleveurs qui nous ont appelés en disant qu'ils prenaient en considération leurs animaux, qu'ils essayaient de faire les choses du mieux possible. Évidemment, on n'est pas d'accord sur la finalité mais ils étaient absolument choqués par les images qu'on avait pu montrer d'abattoirs", assure Brigitte Gothière, cofondatrice de L214, au micro de Wendy Bouchard sur Europe 1.

Pour les éleveurs "aussi, il y avait un problème dans la façon dont on considère les animaux"

Elle rappelle notamment qu'avec de telles images, son association "dénonce un système meurtrier pour les animaux, on ne dénonce pas des personnes". Pour les éleveurs "aussi, il y avait un problème dans la façon dont on considère les animaux", explique-t-elle.

Brigitte Gothière ajoute que "de nombreux éleveurs témoignent en disant : 'Au moment où mes animaux doivent partir à l'abattoir, j'ai un petit pincement, je suis très mal à l'aise avec cette situation'". "On a une société qui ne veut pas faire maltraiter, ne veut pas tuer sans nécessité et c'est emballé dans ce système", analyse-t-elle. Elle relève toutefois que l'on "n'a jamais autant tué d'animaux pour les manger qu'aujourd'hui", à un "moment où on en a le moins besoin". "C'est tout à fait paradoxal."