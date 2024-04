Jusqu'à 26 degrés ce samedi : les Parisiens comptent bien profiter des températures estivales en plein mois d'avril

Soleil et chaleur au rendez-vous ce week-end. Ce samedi, les températures seront estivales dans une grande partie de la France et notamment à Paris où le thermomètre devrait afficher 26 degrés. Un temps idéal pour faire des activités en extérieur, et par la même occasion, faire le plein de vitamine D.

Ressentir la chaleur, les premiers rayons de soleil sur la peau, voilà l'objectif de Julie qui va déplier sa plus belle nappe à carreaux rouge et blanche. "Je pense aller au parc à l'ouverture pour qu'il ne fasse pas trop chaud et on va organiser un petit pique-nique en famille, tranquille, en plein air", détaille-t-elle au micro d'Europe 1.

"On va essayer de se faire bronzer"

Réunion familiale aussi pour Rolande et Michel qui accueillent leurs petits enfants pour le déjeuner. Brochettes, chipolatas et pilons de poulet sont au menu. "Je vais commencer par nettoyer la terrasse parce qu'on prévoit des barbecues. Il y a du boulot", sourit Rolande. "On va en profiter pour passer un bon moment ensemble en famille", ajoute son mari.

Et il y a ceux qui sortent entre amis. Le rendez-vous est pris près de la Seine entre Leila et Marine, avec un objectif : se débarrasser du teint pâle de l'hiver. "On va se retrouver entre copines et on va aller faire une petite bronzette sur les quais, boire des verres en terrasse. La tenue, c'est léger, c'est short, débardeur, jupe et on va essayer de se faire bronzer", espèrent les deux copines.

L'indice UV grimpera à 6 cet après-midi à Paris. Alors pour éviter coups de soleil et insolation, Leila a prévu un chapeau et de la crème solaire et une bouteille d'eau, comme un avant-goût d'été en plein mois d'avril.