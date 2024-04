En Loire-Atlantique, le beau temps ravit les professionnels du tourisme où, jusqu'à présent, la météo était morose

Place à la chaleur ce week-end ! Le soleil va s'imposer samedi sur l'Hexagone, avec une journée quasi estivale dans le Sud où on atteindra les 30 degrés. Sur la moitié nord, après la rapide dissipation des brouillards matinaux, le temps sera calme, ensoleillé et chaud pour la saison, malgré un ciel parfois voilé. Les températures minimales iront de 6 à 11 degrés en général, de 10 à 16 degrés près de la Méditerranée. Les maximales varieront entre 17 et 22 degrés sur les côtes bretonnes et de la Manche, entre 23 et 28 degrés en général sur la moitié nord, et entre 25 et 30 degrés sur la moitié sud.

Sur le littoral de Loire-Atlantique où, jusqu'à présent, l'ambiance était plutôt morose, les professionnels du tourisme s’en réjouissent. Un coup de chaud qui fait donc les affaires des restaurateurs et hôteliers qu'Europe a rencontrés.

Le soleil enfin au rendez-vous

"Nous qui sommes sur la côte, pour travailler, on a besoin de soleil". Le soleil est enfin est au rendez-vous parce que jusqu'à présent, c'était pluie et tempêtes à répétition. "C'est très médiocre. Clairement, depuis début janvier, on a eu une météo complètement défavorable. Sur l'ensemble du littoral, on est tous entre -15 et -30% en termes de chiffre d'affaires", affirme Alexandre Thiebaud, restaurateur au Pouliguen et vice-président de l'Union des métiers et des industriels de l'hôtellerie en Loire-Atlantique.

Plus de 10 millions de nuitées réservées en 2023

La baisse de visites se ressent aussi à l'office du tourisme de Pornichet même si les jours fériés du mois de mai sont porteurs d'espoir. "On a eu une fréquentation assez calme pour la saison par rapport aux tendances, mais on s'attend à avoir une grosse période. On va avoir les vacances de la zone de Loire-Atlantique et on va aussi avoir les ponts du mois de mai qui vont être favorables aux excursions sur la côte pour les plus courts séjours. Les hébergeurs sont plutôt confiants", avance le directeur Guillaume Delaporte. En 2023, le département avait enregistré un peu plus de 10 millions et demi de nuitées réservées.