Jusqu'à 1.000 euros la nuit : ces propriétaires parisiens qui gonflent leurs tarifs à l'approche des JO

Et si Paris devenait encore plus inaccessible pendant les Jeux olympiques ? Si cette crainte avait déjà été émise s'agissant des transports en commun, elle se pose désormais sur la question du logement. Certains Parisiens comptent bien profiter de cet évènement planétaire pour gonfler leurs revenus en dopant le tarif de location de leur logement. Des appartements qui s'affichent déjà à près de 1.000 euros la nuit sur la plateforme Airbnb.

Dans une rue commerçante du 15e arrondissement de la capitale, Maxime a rénové son appartement avec tout le nécessaire. "Une salle de bain/WC avec une douche, une pièce principale avec une cuisine ouverte tout équipée et une petite chambre", décrit-il. En temps normal, Maxime loue ce 32m² pour 200 euros la nuit. Un prix qu'il reverra à la hausse pour les Jeux olympiques. "Je l'ai mis à 600 euros la nuit, déjà pour voir s'il y avait des locataires qui étaient prêts à payer ce prix-là. Je considère que c'est la loi de l'offre et de la demande", estime ce propriétaire.

"La Ville de Paris n'a pas de marge de manœuvre"

À l'instar de Maxime, de plus en plus de Parisiens comptent bien tirer parti de ces Jeux olympiques pour se faire un peu d'argent. Ce que comprend Ian Brossat, adjoint à la mairie de Paris en charge du logement. "Des Parisiens qui souhaitent louer leur résidence principale pendant qu'ils partent en vacances et mettre un peu de beurre dans les épinards, ça ne nous pose pas de problème. En revanche, nous disons non à des gens qui, en réalité, sont des professionnels de secteur et achètent des appartements pour les louer toute l'année à des touristes. La Ville de Paris n'a pas de marge de manœuvre au vu de la législation actuelle sur les prix de ces locations".

Les agents de la Ville continueront, en revanche, de contrôler la règlementation actuelle pendant les Jeux.