«Jusqu'à 10% d'économie d'énergie» : la SNCF se dote d'un nouveau système d'écoconduite

L'écoconduite ne concerne pas que les automobilistes. Vendredi matin, la SNCF a présenté un nouvel outil permettant aux conducteurs de train d'adopter une conduite plus économe. Un dispositif qui entend répondre aux recommandations du plan de sobriété énergétique, présenté par le gouvernement jeudi.

Entre deux manettes et une rangée de boutons, sous les yeux du conducteur, le logiciel tient dans une petite tablette numérique. Sur l'écran, des consignes de conduite s'affichent pour aiguiller le machiniste. Didier Stewart, le créateur du programme Opti Conduite s'est fixé l'objectif de consommer moins tout en effectuant les mêmes trajets en train.

"La stricte quantité d'énergie nécessaire"

"On entre tous les éléments du parcours à réaliser, tout le profil de la ligne, les pentes, les rampes. On lui donne les vitesses à respecter de façon à être à l'heure à la prochaine station en incluant toutes les zones de roue-libre où le train peut circuler sans avoir à utiliser d'énergie du tout. On est vraiment dans la stricte quantité d'énergie nécessaire à la réalisation de la desserte", développe-t-il.

Dans le wagon, Clément Beaune, le ministre des Transports découvre lui aussi le nouvel outil. Selon lui, il sera à la hauteur du plan de sobriété. "On peut aller jusqu'à 10% d'économie d'énergie et ça a été enclenché très rapidement puisqu'en quelques mois seulement, on a quasiment doublé la part de conducteurs qui sont passés à cette écoconduite pour la SNCF". Un dispositif déjà en vigueur et d'ores-et-déjà mis en place dans tous les trains du réseau SNCF.