Julien, 29 ans, ne boit que très rarement : "Quand on ne boit pas, on est un petit peu un OVNI"

LE TOUR DE LA QUESTION

Julien, 29 ans, confie à Wendy Bouchard sur Europe 1 ne consommer de l'alcool que "très rarement". Lorsqu'il rejoint des amis qui boivent de l'alcool et que lui se contente d'un soda, il ressent "un certain décalage" : "Petit à petit, vous allez commencer à moins y aller et finalement, socialement, sortir un petit peu de votre cercle d'amis."

"Je bois très rarement. Ça peut m'arriver une fois dans le mois de sortir boire un apéro ou un verre de vin chez des amis mais c'est très rare. Ce n'est pas parce que j'évite l'aspect ivresse, c'est plutôt au niveau du goût. Ça me rappelle un petit peu quand j'étais au collège où tout le monde fumait. Quand tout le monde et qu'on ne fume pas, on est un petit peu exclu. Maintenant, la cigarette a pris tout un virage puisqu'aujourd'hui, c'est clairement autre chose. Les gens qui fument sont plus regardés de manière négative.

"Quand tout le monde a un petit peu bu, il y a un certain décalage"

Au niveau de l'alcool par contre, on est toujours dans cette image-là. Quand on ne boit pas, on est un petit peu un OVNI. Quand tous vos amis sortent régulièrement en semaine pour aller boire l'apéro à la fin du boulot, les afterworks, il y a plein de choses comme ça qui se sont développées et que vous n'y allez pas...

Vous y allez au début, vous buvez un Coca mais après, quand tout le monde rentre dans la soirée, a un petit peu bu, ce n'est plus la même chose, il y a un certain décalage donc petit à petit, vous allez commencer à moins y aller et finalement, socialement, sortir un petit peu de votre cercle d'amis qui, eux, continuent à sortir."