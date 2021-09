Journées du patrimoine : l'Orient Express fait escale à Lille

C'est un train légendaire qui fait escale à la gare de Lille-Flandres ce week-end. L'Orient Express, star des romans d'Agatha Christie, se dévoile au public à l'occasion des Journées du patrimoine. Ses voitures étaient le symbole du luxe et du voyage à la française. Pendant ces deux jours, des visites guidées sont organisées par petits groupes. Les visiteurs remontent la rame de ce joyau du patrimoine ferroviaire en traversant les voitures, aux fauteuils luxueux.

"C'est assez exceptionnel", s'exclame l'une des passionnées de ce train. "La beauté tout simplement, les sièges et la décoration, c'est quand même assez impressionnant", poursuit-elle. L'Orient Express est composé de sept voitures, dont quatre sont classés au titre des Monuments historiques. Il est surtout un objet culte et culturel inscrit dans les mémoires grâce au cinéma et à la littérature.

"L'Orient Express, c'est toute mon enfance"

"Il y a eu Agatha Christie, de magnifiques films aussi qu'on revoit avec plaisir", commente l'un des visiteurs. "L'Orient Express, c'est toute l'enfance aussi quand on a son premier train électrique." Les passagers privilégiées découvrent les différents wagons de ce train mythique, notamment la voiture restaurant, le bar avec son piano. Les visiteurs apprécient également un compartiment décoré de marqueterie Art déco. Une autre philosophie du voyage un brin nostalgique.

"Aujourd'hui, on a l'impression que tout va trop vite. Quand on est dans ce train là, on se dit qu'on pouvait prendre le temps. Et le voyage devait sans doute être beaucoup plus agréable que ce qu'on peut vivre aujourd'hui !", sourit une nouvelle passagère.

Un train au top de la modernité

Arthur Mettetal, en charge des visites de l'Orient Express, souligne la modernité dont faisait preuve ce train légendaire. "Dans le contexte historique de l'époque, il permet de supprimer les arrêts, il va très vite. À l'époque, c'est une manière moderne de voyager avec des technologies qui sont à la pointe dans la période où le train est mis en service."

Un progrès qui n'était certes pas partagé par tous. Une raison de plus pour que les visiteurs lillois se sentent privilégiés lors des Journées du patrimoine.