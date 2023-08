Journée mondiale du chat : à Paris, cet hôtel n'héberge que des félins dans un confort quasi-absolu

Petit ou grand, poilu ou non, parfois maladroit, mais toujours adorable. Le chat tient une place particulière dans le cœur des Français. Selon le site Statista, plus de 12 millions de félins domestiques seraient présents dans les foyers de l'Hexagone en 2022. Un amour inconditionnel des Français pour ces petites boules de poils, qui se remarque de plus en plus dans les magasins. Alors que le monde fête la journée internationale du chat, il est désormais courant de tomber sur un bar à chat dans les grandes villes.

Un "antidépresseur"

Un moment agréable et qui gagne en popularité. Alors certains poussent un peu plus loin la pelote de laine, à l'image de Jane et Wassim, qui tiennent un hôtel pour chats, l'hôtel Berlioz, dans le deuxième arrondissement de Paris. "Pour moi, la journée internationale du chat, c'est tous les jours", plaisante au micro d'Europe 1, Jane.

"Pour le coup, j'ai des chats au travail et j'en ai également à la maison et je ne m'en lasse pas ! Et c'est vrai que le chat, c'est une créature que je trouve très énigmatique, mystérieuse, hyper attachante. Ce sont des antidépresseurs parce qu'on parle souvent de ronron thérapie et il a été démontré scientifiquement qu'effectivement, le ronronnement d'un chat a un effet apaisant sur l'homme", poursuit-elle.

Beauté et crainte

"Je le vois au quotidien être entouré de chats toute la journée, ça fait se sentir bien", ajoute Jane. "Il y a quelque chose chez le félin qui inspire à la fois à la fois de la beauté, à la fois de la crainte du prédateur", juge pour sa part Wassim. Une attraction presque mystique qui fait du chat, l'un des compagnons préférés des Français pour encore de nombreuses années.