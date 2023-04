Journée internationale du CBD : quels sont les effets avérés de cette substance ?

Le CBD, l'une des molécules apaisantes du cannabis et qui signifie cannabidiol, est de plus en plus présent sur le territoire français. Aujourd'hui, plus de 2.000 boutiques sont recensées en France, ce qui est cinq fois plus qu'en 2018. Et la fameuse substance peut se retrouver sous plusieurs formes : miel, tisane, ou encore en huile, tous les choix sont permis. Mais quels sont les effets réels du CBD ? Europe 1 fait le point.

>> À LIRE AUSSI : Mindology, la start up de CBD qui propose une alternative naturelle aux antidépresseurs

"Il y a vraiment une détente musculaire assez impressionnante"

Deux à trois fois par mois, Frédéric vient chercher ses fleurs odorantes pour mieux dormir la nuit, dans une boutique du 15e arrondissement de Paris : "C'est pratique, ça détend et ça calme pour une bonne nuit de sommeil." Au-delà d'une simple détente, le CBD aurait un réel effet sur les muscles du corps : "On sent que les épaules redescendent d'un cran. Il y a vraiment une détente musculaire assez impressionnante", confie Eleana. Après une longue journée de travail, la fameuse tisane est même devenue un rituel pour cette cliente.

Le CBD, un remède contre l'épilepsie ?

Jean-Michel Delile, président de la Fédération Addiction et médecin, décrypte les bienfaits médicaux du CBD : "Il est efficace vis-à-vis de certaines formes d'épilepsie. Il y a des données très prometteuses par rapport à des troubles psychiatriques sévères, notamment des troubles psychotiques." D'après les médecins, la substance ne présente pas de risque vital, même si celle-ci est prise à forte dose. Néanmoins, il est important de ne surtout pas la mélanger avec des anxiolytiques.