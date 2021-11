Joséphine Baker : le Panthéon ouvert gratuitement les 4 et 5 décembre

Une date historique pour le Panthéon à Paris. Le Monument ouvrira gratuitement ses portes au grand public les 4 et 5 décembre à l'occasion de l'entrée dans ses murs le 30 novembre prochain de Joséphine Baker, a annoncé vendredi le Centre des monuments nationaux (CMN). L'artiste franco-américaine, meneuse de revue et militante antiraciste, née en 1906, "entrera" dans plus d'une semaine dans le mausolée républicain dédié aux personnages ayant marqué l'Histoire de France.

La première femme noire honorée au Panthéon

Joséphine Baker sera la première femme noire à y être honorée et la sixième femme seulement, Simone Veil ayant été la dernière à y faire son entrée en 2018. Cette "entrée" féminine se concrétisera par un cénotaphe (une statue ou plaque funéraire sans le corps du défunt, NDLR). Son corps restera à Monaco où elle est enterrée depuis 1975, date de son décès, au cimetière marin. "Afin de préparer la cérémonie, le Panthéon sera fermé du lundi 22 novembre au vendredi 3 décembre inclus", précise le CMN, dans un communiqué.

Fin août, le président Emmanuel Macron avait confirmé l'entrée de la célèbre artiste franco-américaine au Panthéon, répondant positivement à une pétition en ligne qui avait récolté 38.000 signatures en deux ans. Plusieurs personnalités avaient également plaidé pour une entrée de Joséphine Baker au Panthéon, comme le chanteur Laurent Voulzy, le romancier Pascal Bruckner ou encore Brian Bouillon-Baker, l'un des fils de l'artiste franco-américaine.