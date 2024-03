JO Paris 2024 : les pièces de 2 euros distribuées à chaque écolier déjà revendues en ligne

C'est une initiative estimée à 16 millions d'euros. Quatre millions d'élèves, scolarisés du CP au CM2, vont recevoir d'ici juin une pièce de collection de 2 euros, frappée par la Monnaie de Paris, et un livret dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques, une opération du ministère de l'Éducation nationale.

Le but de l'opération ? "Sensibiliser les élèves du primaire à l'événement historique que seront les Jeux olympiques. Ce livret permettra aux élèves ainsi qu'à leurs professeurs de garder une trace de cet événement inédit, mais aussi de s'inscrire dans un héritage et un souvenir commun", explique-t-on au ministère. Mais certains ont eu une idée différente : revendre ces pièces commémoratives sur des sites de revente en ligne.

Jusqu'à 600 euros !

Sur ces sites type Le Bon Coin, les annonces se multiplient et proposent ces pièces à plusieurs centaines d'euros, ont observé nos confrères de franceinfo. Un vendeur propose par exemple de céder la pièce pour la somme de 250 euros, assurant qu'il s'agit "du prix des ventes conclues par son entourage". Sur le site, il est également possible de voir d'autres pièces mises en vente à 30 euros comme 600 euros.

Interrogée, la Monnaie de Paris s'étonne de la revente du modèle distribué dans les écoles, à hauteur de quatre millions d'exemplaires et précise, à franceinfo, que des modèles plus rares avec "différents brillants et polis" seront frappés en quelques milliers d'exemplaires et mis en vente également dans le courant du mois de juin. Des exemplaires qui seront plus travaillés, plus rares, et qui auront donc toutes les chances d'être revendues à prix d'or.