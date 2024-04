JO de Paris 2024 : l'armée se prépare et recrute des jeunes avec des contrats spécifiques

Événement majeur de cette année : les Jeux olympiques à Paris. Un événement mondial qui va mobiliser d’importantes forces de sécurité. Des renforts arriveront d’ailleurs de tout l’Hexagone. Très présente aussi : l’armée. Au point d’ailleurs de proposer aux candidats un contrat spécifique d’engagement pour la durée des Jeux. Pour l’occasion, Europe 1 s’est rendue au centre de recrutement et de sélection de l’armée, à Bordeaux.

Engagement militaire de quatre mois

Comment se présente le contrat ? Celui-ci est un engagement militaire de quatre mois, de fin mai à fin septembre, juste pour la période des Jeux olympiques, avec une limite d'âge fixée à 26 ans. "Ça inclut une période de formation, une période de déploiement et de participation. Il y a une participation aux festivités liées au défilé de 14-juillet. Il y a une participation aux cérémonies sur les différents lieux de discipline olympique. Également, grâce à une autre formation complémentaire, la sécurisation d'endroits emblématiques de ces Jeux au moment des Jeux paralympiques", détaille le colonel Jean Fernex de Mongex qui commande le groupement de recrutement et de sélection du Sud-Ouest.

Comédienne issue du Cours Florent, danseuse classique pendant huit ans, Angelina était déjà tentée par un engagement militaire. Alors, ce contrat Jeux olympiques est l'occasion de franchir le pas pour cette sportive accomplie. "Comme je n'ai pas envie non plus d'empiéter peut-être sur ma carrière artistique, je me suis dit quatre mois, c'est parfait. Je ne pense pas que ce soit le point central, mais c'est sûr que l'événement des JO fait aussi une part importante", explique-t-elle au micro d'Europe 1. L'incorporation est prévue fin mai après avoir passé les tests d'évaluation.