JO de Paris 2024 : au Grand Palais, les travaux touchent presque à leur fin

Les Jeux olympiques arrivent à grands pas. À 100 jours des Jeux, Emmanuel Macron ira constater au Grand Palais l'avancée de la restauration du site après quatre ans de travaux. C'est là que se dérouleront les épreuves de taekwondo et d'escrime pour les Jeux olympiques.

Un monument complètement rénové

Mais avant de recevoir les athlètes, sous l'immense structure métallique de verre et de métal, une dalle blanche, des grues et quelques ouvriers s'occupent des finitions. Mais pour les jeux, le décor sera tout autre, explique Daniel Sancho, directeur du projet de restauration. "On est quasiment à l'endroit où seront installées les pistes d'escrime, au nombre de huit. Et de chaque côté, vous aurez des gradins qui vous monteront à 21 mètres de hauteur, où il y aura au total 4.000 personnes de chaque côté", explique-t-il au micro d'Europe 1.

Pour s'échauffer, les athlètes auront un espace dédié en haut de l’escalier en colimaçon, complètement restauré. "Les marches ont été refaites, les garde-corps en laiton ont été repris, la dorure et les bronzes y ont été repris. Et l'objet maintenant retrouve ses qualités et son esthétique d'origine", poursuit le directeur.

Voilage provisoire

Enfin, pour la célèbre verrière, il a fallu faire quelques aménagements pour que la luminosité ne soit pas trop forte pendant les épreuves. "L'ensoleillement rend impossible la prise de vue d'un combat d'escrime. L'épée, s'il y a trop de soleil, on ne sait pas la filmer. Donc, il y aura une occultation légère qui sera mise en place juste sous la verrière", conclut-il.

Le voilage sera retiré après les jeux. La nef rénovée sera alors de nouveau accessible au public.