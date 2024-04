JO-2024: une infographie recense les dispositifs pour les personnes handicapées

Le gouvernement publie mardi un outil numérique pour informer les personnes handicapées sur tous les dispositifs mis en place pour faciliter leur quotidien pendant les Jeux olympiques et paralympiques. L'infographie animée, constituée de quatorze panneaux d'information, récapitule les dispositifs déployés, depuis la sortie d'un avion ou d'un train jusqu'à l'arrivée sur les sites de compétition: services d'assistance dans les gares et aéroports, déplacements en transports urbains, taxis et navettes spécifiques, zones de dépose et de reprise, files réservées, plateforme Accès libre qui recense les établissements (restaurants, bars…) accessibles.

"Cette infographie est une vitrine des moyens et ressources mis à disposition dans la cadre des Jeux. Nous voulons rassembler les informations utiles aux personnes handicapées pour les rassurer et aussi leur éviter de jongler entre les sites internet", indique-t-on à la Délégation interministérielle aux Jeux Olympiques et Paralympiques (Dijop).

Facilement relayable, elle va être diffusée à 10h00 sur des sites et réseaux sociaux officiels (ministères sociaux, Paris-2024...), à l'occasion de la Journée mondiale des mobilités et de l'accessibilité, a indiqué le ministère des Personnes handicapées, lors d'un briefing lundi avec le ministère des Transports, la Ville de Paris et les opérateurs de transports qui ont travaillé à son élaboration.

Une infographie accessible à tous

Les concepteurs ont veillé à ce que l'infographie soit, le plus possible, accessible à tous: description audio, sous-titrage, traduction en langue des signes, version FALC (facile à lire et à comprendre). Le facile à lire et à comprendre traduit un langage classique en langage simplifié qui peut être compris par les personnes handicapées mentales, dyslexiques ou qui maîtrisent mal le français.

Les couleurs et contrastes ont été travaillés spécialement pour que le texte soit visible et lisible, y compris par les mal-voyants, avec des lettres blanches qui se détachent sur un fond de couleur. Quelque 280.000 billets pour les JO ont été réservés aux personnes handicapées et leurs accompagnants. Outre 4.500 para-athlètes, les organisateurs attendent 3 millions de personnes ayant un handicap pendant les JO et Paralympiques.