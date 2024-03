JO-2024 : navettes, lignes, itinéraires bis... Le plan de transports franciliens précisé

Navettes du dernier kilomètre ou pour les personnes handicapées, renforcement des lignes les plus sollicitées, application pour trouver le meilleur itinéraire... La présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse a détaillé lundi son plan de transports pour les Jeux olympiques (26 juillet - 11 août). L'application "Transport public Paris 2024", qui sera lancée en mai dans six langues, sera capable de mesurer "la répartition en temps réel des spectateurs" dans la capitale afin de donner au voyageur le meilleur trajet, indique la région.

Place aux itinéraires bis, donc : les usagers habituels doivent "enlever leurs automatismes de transports, les itinéraires qu'on vous donne sont les bons", a insisté Valérie Pécresse, qui est aussi présidente d'Ile-de-France Mobilités (IDFM), lors d'une conférence de presse. La présidente avait justifié la mise en place d'un tarif de ticket de métro spécial JO à 4 euros par la nécessité de renforcer de 15% la fréquence des lignes : le renforcement atteindra 23% pour huit lignes desservant les sites olympiques et de 60 à 70% pour trois lignes particulièrement sollicitées (métro 9, RER A et RER C).

"Un bus par minute" et par site

Pour assurer cette offre supplémentaire, le recrutement de 300 conducteurs est en voie d'achèvement, a indiqué IDFM. Pour desservir les sites éloignés des gares (Roland-Garros, Parc des Princes, Versailles, St-Quentin-en-Yvelines, Vaires-sur-Marne), 300 bus, soit "un bus par minute" et par site, seront déployés, a détaillé Valérie Pécresse. Ces navettes seront accessibles gratuitement. Un autre type de navettes, 150 en tout, sera mis en place pour convoyer les personnes handicapées et leurs accompagnants des huit gares parisiennes à l'entrée des sites.

Ce service sera disponible sur réservation et pour un "tarif très doux à 4 euros, pour qu'on n'ait pas de no-show, c'est-à-dire des gens qui réservent et ne viennent pas", a expliqué la présidente de région. Les transports seront ouverts toute la nuit du 10 août pour le "marathon pour tous", destiné aux amateurs, entre Paris et Versailles. Environ 2.000 vélos électriques supplémentaires de la région, Véligo, seront disponibles pour un abonnement d'un ou deux mois à 53,90 euros, contre 40 euros sur six mois d'ordinaire.

Revenant sur la tarification JO controversée, Valérie Pécresse a affirmé que le prix du ticket à l'unité avait été fixé à 4 euros "pour que personne n'en achète" et éviter ainsi les "embolies aux guichets". Les Franciliens sans abonnement "n'ont qu'à s'abonner à Liberté+, le service de post-paiement en ligne", pour payer "au meilleur tarif, 1,73 euro, le mois d'après", a-t-elle conseillé.

Le Comité d'organisation (Cojo) a demandé à la région de prendre en charge financièrement les déplacements des 200.000 accrédités (athlètes, officiels, journalistes...), soit un budget d'un peu moins de 10 millions d'euros, a indiqué l'entourage de Valérie Pécresse à l'AFP, confirmant une information du Monde. Le Cojo peut "optimiser au maximum" ses recettes, ayant "encore des sponsors à aller travailler" et "des places à vendre", a-t-elle estimé, interrogée à ce sujet par l'AFP.