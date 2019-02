Jeunes de la "France périphérique" : "Aucun politique n'a pris conscience du gâchis humain pour le pays"

INTERVIEW

Ils ont grandi dans des zones rurales, des villes moyennes, des zones pavillonnaires… Des millions de jeunes Français (plus d'un sur deux) sont issus de ce que l'on appelle la "France périphérique". Face aux études et, in fine, à l'emploi, leur situation est tout à fait spécifique.

Salomé Berlioux est cofondatrice et présidente de l'association Chemins d'avenirs, en lice pour les Trophées de l'Avenir Europe 1 et qui accompagne depuis trois ans des centaines de jeunes dans leur orientation. Au micro de Bernard Poirette, vendredi matin sur Europe 1, elle demande aux politiques de prendre conscience de l'ampleur du problème.

Le coût de la mobilité. "La spécificité du parcours de ces jeunes, c'est qu'ils cumulent les obstacles pendant leur adolescence ou au moment de l'orientation", observe Salomé Berlioux. En premier lieu, ils sont confrontés à un obstacle financier. "Quand on habite dans une zone rurale, il faut partir étudier loin de chez soi pour travailler dans la lunetterie, l'hôtellerie, pour faire des études de journalisme ou pour devenir prof. Ça a un coût pour les familles", illustre-t-elle.

Les jeunes de ces territoires ne se sentent pas toujours autorisés à rêver d'une formation ou d'un métier qui n'est pas forcément dans leur environnement immédiat

Absence de modèles et auto-censure. Autre frein durant l'orientation : le manque d'incarnation. Or, "quand on cherche à orienter des jeunes, c'est important d'avoir des modèles, des personnes qui viennent incarner le métier de diplomate, de chef d'entreprise…", défend Salomé Berlioux. Dès lors, un autre problème naît : l'auto-censure. "Les jeunes de ces territoires ne se sentent pas toujours autorisés à rêver d'une formation ou d'un métier qui n'est pas forcément dans leur environnement immédiat. C'est dommage parce qu'ils ont souvent énormément de potentiel, au moins autant que les autres."

"On ne peut pas s'en remettre à la chance". Salomé Berlioux, originaire de l'Allier, a elle-même connu cette situation délicate et spécifique. "J'ai eu de la chance, car des gens ont parié sur moi. Mais on ne peut pas s'en remettre à la chance quand il s'agit du destin de millions de jeunes Français. Il faut regarder cette situation en face. Les jeunes de ces territoires rencontrent des problèmes supplémentaires. Et qui dit problèmes supplémentaires dit dispositifs supplémentaires", estime la présidente de l'association Chemins d'avenirs.

Invitée au ministère de l'Education nationale. Salomé Berlioux regrette que "jusqu'à présent, aucun homme politique n'ait pris conscience de l'ampleur de cette situation et du gâchis humain que cela représente pour la France." Mais "ça avance, petit à petit", soutient-elle. Elle en veut pour preuve l'invitation, vendredi matin, de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, pour évoquer ce sujet, brièvement abordé la veille en Saône-et-Loire lors de la rencontre entre Emmanuel Macron et plusieurs dizaines de jeunes. "Ça a du sens et ça veut dire qu'on a un ministre qui est sensible à ce sujet", se réjouit-elle.

Salomé Berlioux et le diplomate Erkki Maillard, co-auteurs du livre Les Invisibles de la République (aux éditions Robert Laffont), promettent d'apporter vendredi matin au ministre "des solutions pragmatiques, et qui ne coûtent pas forcément cher" pour endiguer le phénomène qu'ils dénoncent.